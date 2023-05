https://sputniknews.com.tr/20230508/kremlin-putin-9-mayis-zafer-gunu-toreninde-konusma-yapacak-1070781219.html

Kremlin: Putin, 9 Mayıs Zafer Günü töreninde konuşma yapacak

Kremlin: Putin, 9 Mayıs Zafer Günü töreninde konuşma yapacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle Kızıl Meydan'da düzenlenecek törende konuşma... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T14:28+0300

2023-05-08T14:28+0300

2023-05-08T14:29+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

zafer günü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/08/1070781384_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5929a71f2b3854d94cdee1e5e93ee08a.jpg

Kremlin Sarayı'na yönelik saldırı girişimi düzenlenmesi, Rusya'da Ölümsüz Alay yürüyüşünün iptal edilmesi ve Kiev'den yükselen tehditler sonrası gazeteciler, Rusya lideri Putin'in yarın Kızıl Meydan'daki törende nasıl bir konuşma yapacağına gözlerine çevirdi.Putin'in konuşmasında özel askeri harekatın ön sonuçlarını açıklayıp açıklamayacağının sorulması üzerine Peskov, "Biz hiçbir zaman duyurmuyoruz. Yarın töreden Devlet Başkanı'nın konuşması olacak. Onu bekleyelim" yanıtını verdi.Ölümsüz Alay yürüyüşünün iptal edilme nedenlerine dair bilgi veren Peskov, "Bu, doğrudan organizatörlerin kararı. Terör destekçisi bir ülkeyle meselemiz olduğu dönemde, bu tamamen anlaşılabilir. İhtiyati tedbirlerin alınması en iyisi" dedi.Peskov, her halükarda vatandaşların bu bayramı en geniş katılımla kutlayacağını kaydetti.Gazeteciler, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 9 Mayıs'ı Avrupa Günü ilan etme kararı aldığını da anımsattı.Ukrayna'da çok sayıda insanın her şeye rağmen 9 Mayıs'ı kutsal bir gün kabul ettiğine inandıklarını söyleyen Peskov, "Orada hem Büyük Vatan Savaşı'na katılan gaziler hem de onların bu günü kutsal görmeye devam edecek olan akraba ve yakınları var" ifadelerini kullandı.Ölümsüz Alay yürüyüşü, daha önce pandemi önlemleri kapsamında 2 yıl çevrimiçi yapılmış ve ilk kez geçen sene yeniden sokaklarda organize edilmişti. Moskova'da yaklaşık 1 milyon kişinin katılımıyla yapılan geçen yılki yürüyüşte, Devlet Başkanı Putin de babasının fotoğrafıyla yer almıştı.Rusya’da hemen hemen her ailede 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybetmiş bir aile büyüğü bulunuyor. Bu nedenle Sovyet güçlerinin Nazi Almanyası karşısında elde ettiği zaferin kutlandığı 9 Mayıs, ülke genelinde karşılık bulan önemli bir gün kabul ediliyor.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, vladimir putin, zafer günü