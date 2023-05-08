https://sputniknews.com.tr/20230508/kissingerden-ukrayna-baris-muzakerelerine-dair-ongoru-1070788493.html
Kissinger’den Ukrayna barış müzakerelerine dair öngörü
Kissinger’den Ukrayna barış müzakerelerine dair öngörü
Washington'da ABD dış politikasının duayeni olarak kabul edilen Henry Kissinger, Rusya ve Ukrayna’nın bu yılın sonuna doğru barış müzakerelerine... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T16:09+0300
2023-05-08T16:09+0300
2023-05-08T16:09+0300
dünya
henry kissinger
rusya
ukrayna
çin
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Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, CBS Sunday Morning’e demecinde Çin’in barış girişimi sayesinde Rusya ve Ukrayna’nın bu yılın sonuna doğru barış müzakerelerine başlayabileceğini söyledi.99 yaşındaki eski ABD'li diplomat, “Şimdi Çin bir barış girişimi ortaya koyduğuna göre her şey yerine oturacak. Yılın sonuna kadar müzakere sürecinin başlaması ile ilgili konuşacağımızı düşünüyorum” açıklamasında bulundu, Ukrayna krizinin şu anda bir dönüm noktasına yaklaşıyor olabileceği tahmininde bulundu.Kissinger daha önce Ukrayna'daki çatışmanın uzamasının gerginliği daha da tırmandıracağı, bu nedenle müzakerelerle sona erdirilmesi gerektiğini belirtmişti.
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henry kissinger, rusya, ukrayna, çin
henry kissinger, rusya, ukrayna, çin
Kissinger’den Ukrayna barış müzakerelerine dair öngörü
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Washington'da ABD dış politikasının duayeni olarak kabul edilen Henry Kissinger, Rusya ve Ukrayna’nın bu yılın sonuna doğru barış müzakerelerine başlayabileceğini öngördü.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, CBS Sunday Morning’e demecinde Çin’in barış girişimi sayesinde Rusya ve Ukrayna’nın bu yılın sonuna doğru barış müzakerelerine başlayabileceğini söyledi.
99 yaşındaki eski ABD'li diplomat, “Şimdi Çin bir barış girişimi ortaya koyduğuna göre her şey yerine oturacak. Yılın sonuna kadar müzakere sürecinin başlaması ile ilgili konuşacağımızı düşünüyorum” açıklamasında bulundu, Ukrayna krizinin şu anda bir dönüm noktasına yaklaşıyor olabileceği tahmininde bulundu.
Kissinger daha önce Ukrayna'daki çatışmanın uzamasının gerginliği daha da tırmandıracağı, bu nedenle müzakerelerle sona erdirilmesi gerektiğini belirtmişti.