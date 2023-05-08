https://sputniknews.com.tr/20230508/kennedy-amcasinin-olumunden-ciai-sorumlu-tuttu-60-yillik-bir-ortbas---1070795240.html

Kennedy, amcasının ölümünden CIA'i sorumlu tuttu: '60 yıllık bir örtbas'

Kennedy, amcasının ölümünden CIA'i sorumlu tuttu: '60 yıllık bir örtbas'

2024 ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti adayı olmak için kampanya başlatan Robert F. Kennedy Jr., amcası John F. Kennedy'nin suikastından CIA'i sorumlu... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T18:35+0300

2023-05-08T18:35+0300

2023-05-08T18:35+0300

dünya

john f. kennedy

robert f. kennedy jr

suikast

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ABD'nin 1963'te suikasta kurban giden eski Başkanı John F. Kennedy'nin (JFK) yeğeni, 1968'de başkan adayıyken suikasta kurban giden eski Adalet Bakanı, Senatör Robert F. Kennedy'nin ise oğlu olan Demokrat Başkan Adayı Robert F. Kennedy Jr., amcası Başkan John F. Kennedy'nin 22 Kasım 1963'te öldürülmesinden CIA'yı sorumlu tutarak bunu 'makul bir şüphenin ötesinde' olarak tanımladı.Kennedy, John Catsimatidis ile yaptığı röportajda, "CIA'nın bu cinayete karıştığına dair çok güçlü kanıtlar var. Bence bu noktada makul bir şüphenin ötesinde" ifadelerini kullandı.Kennedy Jr., James Douglas'ın 'JFK and the Unspeakable' adlı kitabının konuyla ilgili en fazla kanıtı derlediğini aktardı ve CIA'nın rolünün reddini '60 yıllık bir örtbas' olarak nitelendirdi. ABD hükümetinin resmi soruşturması Warren Komisyonu Raporu, 24 Eylül 1964'te yayınladığı raporda suikastın faili Lee Harvey Oswald'ın saldırıda 'tek başına hareket ettiğini' ve 'bir komplonun parçası olduğuna dair inandırıcı bir kanıt olmadığı' sonucuna varmıştı.

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john f. kennedy, robert f. kennedy jr, suikast