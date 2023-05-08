https://sputniknews.com.tr/20230508/kendi-evindeki-televizyonu-caldi-1070776236.html
Kendi evindeki televizyonu çaldı
Kendi evindeki televizyonu çaldı
Şanlıurfa'da kendi evindeki televizyonu çalan şahıs, polisin onlarca güvenlik kamerası kaydını incelemesi sonucu yakayı ele verdi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T13:15+0300
2023-05-08T13:15+0300
2023-05-08T13:15+0300
yaşam
türkiye
şanlıurfa
hırsız
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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde çocuklarıyla birlikte misafirliğe giden Pınar H. isimli kadın, gece saat 23.00 sıralarında Ensar Mahallesindeki evine döndüğünde televizyon ile elektrikli ocağın çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, evde inceleme yaparak çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında sokakta arka arkaya yürüyen şahıslardan birinin televizyonu sırtladığı görüldü.Hırsızın kimliği polisi şaşırttıŞahısların kimliğini belirlemek için çalışma yapan ekipler, hırsızın kadının kocası Reşit H. ve arkadaşı Cihat Ç. olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Pınar H. ile Reşit H. çiftinin boşanma aşamasında oldukları öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230420/sanliurfada-hayvan-hirsizlari-kacarken-takipteki-polisi-vurdu-1069967765.html
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türkiye, şanlıurfa, hırsız
türkiye, şanlıurfa, hırsız
Kendi evindeki televizyonu çaldı
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Şanlıurfa'da kendi evindeki televizyonu çalan şahıs, polisin onlarca güvenlik kamerası kaydını incelemesi sonucu yakayı ele verdi.
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde çocuklarıyla birlikte misafirliğe giden Pınar H. isimli kadın, gece saat 23.00 sıralarında Ensar Mahallesindeki evine döndüğünde televizyon ile elektrikli ocağın çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.
Olay yerine giden polis ekipleri, evde inceleme yaparak çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında sokakta arka arkaya yürüyen şahıslardan birinin televizyonu sırtladığı görüldü.
Hırsızın kimliği polisi şaşırttı
Şahısların kimliğini belirlemek için çalışma yapan ekipler, hırsızın kadının kocası Reşit H. ve arkadaşı Cihat Ç. olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Pınar H. ile Reşit H. çiftinin boşanma aşamasında oldukları öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.