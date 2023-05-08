https://sputniknews.com.tr/20230508/kendi-evindeki-televizyonu-caldi-1070776236.html

Kendi evindeki televizyonu çaldı

Kendi evindeki televizyonu çaldı

Şanlıurfa'da kendi evindeki televizyonu çalan şahıs, polisin onlarca güvenlik kamerası kaydını incelemesi sonucu yakayı ele verdi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T13:15+0300

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hırsız

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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde çocuklarıyla birlikte misafirliğe giden Pınar H. isimli kadın, gece saat 23.00 sıralarında Ensar Mahallesindeki evine döndüğünde televizyon ile elektrikli ocağın çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, evde inceleme yaparak çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında sokakta arka arkaya yürüyen şahıslardan birinin televizyonu sırtladığı görüldü.Hırsızın kimliği polisi şaşırttıŞahısların kimliğini belirlemek için çalışma yapan ekipler, hırsızın kadının kocası Reşit H. ve arkadaşı Cihat Ç. olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Pınar H. ile Reşit H. çiftinin boşanma aşamasında oldukları öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230420/sanliurfada-hayvan-hirsizlari-kacarken-takipteki-polisi-vurdu-1069967765.html

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