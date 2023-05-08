https://sputniknews.com.tr/20230508/kendi-aracinin-altinda-kalan-surucu-hayatini-kaybetti-1070764587.html
Kendi aracının altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Kendi aracının altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Kağıthane’de süratli şekilde seyrettiği esnada yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün kontrolünden çıkan araç... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T10:16+0300
2023-05-08T10:16+0300
2023-05-08T10:16+0300
türkiye
kaza
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hız
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Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 DM 4018 plakalı otomobilin sürücüsü Cemil Ünal (24), cadde üzerinde süratli şekilde seyretmeye başladı. Sürücü bir süre sonra yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı. Aşırı hız nedeniyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolünden çıkan araç, direklere çarparak devirdikten sonra kendi etrafında birkaç kez dönerek geçtiği yan yolda durabildi.Kendi aracının altında kalarak öldüKaza sonucu koltuktan dışarıya fırlayan sürücü Ünal, kendi aracının altında kalarak ağır şekilde yaralanırken, araçtaki Yasin Erdoğan (21) ağır, Berat Yılmaz (21) ise hafif şekilde yaralandı. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü ve diğer iki yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230423/kaza-yapan-otomobilini-kontrol-eden-surucu-baska-bir-aracin-carpmasi-sonucu-hayatini-kaybetti-1070070042.html
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Kendi aracının altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Kağıthane’de süratli şekilde seyrettiği esnada yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün kontrolünden çıkan araç, direklere çarpıp devirdikten sonra etrafında birkaç kez dönüp geçtiği yan yolda durabildi. Kendi aracının altında kalan sürücü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 DM 4018 plakalı otomobilin sürücüsü Cemil Ünal (24), cadde üzerinde süratli şekilde seyretmeye başladı. Sürücü bir süre sonra yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı. Aşırı hız nedeniyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolünden çıkan araç, direklere çarparak devirdikten sonra kendi etrafında birkaç kez dönerek geçtiği yan yolda durabildi.
Kendi aracının altında kalarak öldü
Kaza sonucu koltuktan dışarıya fırlayan sürücü Ünal, kendi aracının altında kalarak ağır şekilde yaralanırken, araçtaki Yasin Erdoğan (21) ağır, Berat Yılmaz (21) ise hafif şekilde yaralandı. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü ve diğer iki yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.