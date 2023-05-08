https://sputniknews.com.tr/20230508/kamu-kurumlarina-yonelik-siber-saldiri-girisiminde-bulunan-32-kisi-gozaltina-alindi-1070762782.html
Kamu kurumlarına yönelik siber saldırı girişiminde bulunan 32 kişi gözaltına alındı
Kamu kurumlarına yönelik siber saldırı girişiminde bulunan 32 kişi gözaltına alındı
Ankara Emniyetince, kamu kurumlarına ait 450 internet sitesine siber saldırı girişiminde bulunduğu belirlenen hackerlara yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T09:16+0300
2023-05-08T09:16+0300
2023-05-08T09:32+0300
türkiye
ankara emniyet müdürlüğü
gözaltı
siber
siber saldırı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şu açıklamada bulunuldu:""DHKP-C silahlı terör örgütünün siber yapılanmasına yönelik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü SİBER Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalarda, RedHack (Red Hackers Association, R.H.A.) Kızıl Hackerlar isimli illegal yapılanma içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarınca sahte nick/hesap kullanılarak yetkisiz erişim eylemlerini Zone-H (zone-h.org) adlı internet sitesinde yayınladıkları ve toplam 10.017 internet sitesine yetkisiz erişim (hackleme) gerçekleştirdikleri, yetkisiz erişim (hackleme) gerçekleştirilen 10.017 internet sitesinden 450'sinin ülkemiz kamu kurum ve kuruluşlarına ait olduğu, suça konu yetkisiz erişimleri örgüt adına gerçekleştiren ve açık kimlikleri tespit edilen 42 şüphelinin, 08.05.2023 tarihinden geçerli olmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla 19 ilde gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.Şüphelilerin şu ana karar 33’ü yakalanarak gözaltına alınmış olup diğerlerinin yakalanması ile arama/el koyma işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."
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ankara emniyet müdürlüğü, gözaltı, siber, siber saldırı
ankara emniyet müdürlüğü, gözaltı, siber, siber saldırı
Kamu kurumlarına yönelik siber saldırı girişiminde bulunan 32 kişi gözaltına alındı
09:16 08.05.2023 (güncellendi: 09:32 08.05.2023) Abone ol
Ankara Emniyetince, kamu kurumlarına ait 450 internet sitesine siber saldırı girişiminde bulunduğu belirlenen hackerlara yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şu açıklamada bulunuldu:
""DHKP-C silahlı terör örgütünün siber yapılanmasına yönelik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü SİBER Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalarda, RedHack (Red Hackers Association, R.H.A.) Kızıl Hackerlar isimli illegal yapılanma içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarınca sahte nick/hesap kullanılarak yetkisiz erişim eylemlerini Zone-H (zone-h.org) adlı internet sitesinde yayınladıkları ve toplam 10.017 internet sitesine yetkisiz erişim (hackleme) gerçekleştirdikleri, yetkisiz erişim (hackleme) gerçekleştirilen 10.017 internet sitesinden 450'sinin ülkemiz kamu kurum ve kuruluşlarına ait olduğu, suça konu yetkisiz erişimleri örgüt adına gerçekleştiren ve açık kimlikleri tespit edilen 42 şüphelinin, 08.05.2023 tarihinden geçerli olmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla 19 ilde gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.
Şüphelilerin şu ana karar 33’ü yakalanarak gözaltına alınmış olup diğerlerinin yakalanması ile arama/el koyma işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."