https://sputniknews.com.tr/20230508/japonyada-nehirdeki-set-coktu-ev-ve-araclar-sular-altinda-kaldi-1070767258.html
Japonya'da nehirdeki set çöktü, ev ve araçlar sular altında kaldı
Japonya'da nehirdeki set çöktü, ev ve araçlar sular altında kaldı
Japonya'da şiddetli yağışların etkisiyle Hyogo eyaletinde bulunan bir nehrin kıyısındaki set çöktü. Meydana gelen taşkın nedeniyle evleri su basarken, bazı... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T11:30+0300
2023-05-08T11:30+0300
2023-05-08T11:30+0300
dünya
video
japonya
nehir
sel
hyogo
su
tahliye
şiddetli yağış
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Japonya'nın farklı kesimlerinde dün gece itibariyle etkili olan şiddetli yağışlar Hyogo eyaletinin Itami şehrindeki bir nehrin kenarında bulunan setin çökmesine neden oldu.Şehir yönetiminden edinilen bilgilere göre Tenjin Nehri kıyısında bulunan ve üzerinde bir süredir güçlendirme çalışmaları yürütülen set, gece yarısından hemen sonra su seviyesinin yükselmesinin ardından yıkıldı.Olayın ardından nehrin yakınında Aramaki bölgesinde su baskını yaşanırken, yaklaşık 10 ev ve birçok araç sular altında kaldı. Yerel saatle 01.55 sıralarında 828 hanedeki 2 bin 88 kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Nehirdeki su seviyesinin normale dönmesiyle tahliye uyarısı yaklaşık 3 saat sonra kaldırıldı.
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Japonya'da nehirdeki set çöktü, ev ve araçlar sular altında kaldı.
Japonya'da nehirdeki set çöktü, ev ve araçlar sular altında kaldı
2023-05-08T11:30+0300
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video, japonya, nehir, sel, hyogo, su, tahliye, şiddetli yağış, видео
video, japonya, nehir, sel, hyogo, su, tahliye, şiddetli yağış, видео
Japonya'da nehirdeki set çöktü, ev ve araçlar sular altında kaldı
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Japonya'da şiddetli yağışların etkisiyle Hyogo eyaletinde bulunan bir nehrin kıyısındaki set çöktü. Meydana gelen taşkın nedeniyle evleri su basarken, bazı araçlar çamur altında kaldı.
Japonya'nın farklı kesimlerinde dün gece itibariyle etkili olan şiddetli yağışlar Hyogo eyaletinin Itami şehrindeki bir nehrin kenarında bulunan setin çökmesine neden oldu.
Şehir yönetiminden edinilen bilgilere göre Tenjin Nehri kıyısında bulunan ve üzerinde bir süredir güçlendirme çalışmaları yürütülen set, gece yarısından hemen sonra su seviyesinin yükselmesinin ardından yıkıldı.
Olayın ardından nehrin yakınında Aramaki bölgesinde su baskını yaşanırken, yaklaşık 10 ev ve birçok araç sular altında kaldı. Yerel saatle 01.55 sıralarında 828 hanedeki 2 bin 88 kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Nehirdeki su seviyesinin normale dönmesiyle tahliye uyarısı yaklaşık 3 saat sonra kaldırıldı.