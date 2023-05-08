https://sputniknews.com.tr/20230508/ingiliz-dergi-the-economist-turkiye-cumhurbaskanini-hedef-aldi-kapagina-erdogan-gitmeli-yazdi-1070805163.html

İngiliz dergi The Economist, Türkiye Cumhurbaşkanı’nı hedef aldı: Kapağına ‘Erdoğan gitmeli’ yazdı

İngiliz dergi The Economist, Türkiye Cumhurbaşkanı’nı hedef aldı: Kapağına ‘Erdoğan gitmeli’ yazdı

The Economist, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak ‘Erdoğan gitmeli’ ifadesine kapağında yer verdi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T23:29+0300

2023-05-08T23:29+0300

2023-05-08T23:41+0300

2023 türkiye seçimleri

the economist

recep tayyip erdoğan

kapak

ingiltere

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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesi İngiliz The Economist dergisi Türkiye'deki seçimleri kapağına taşıdı. '2023'ün En Önemli Seçimi' başlığının yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan dergi ‘Erdoğan gitmeli’ diye yazdı.Derginin sosyal medya hesabından kapakla birlikte "Recep Tayyip Erdoğan'ın yenilgisinin küresel sonuçları olacaktır ve demokratlara her yerdeki diktatörlerin yenilebileceğini gösterecektir" ifadeleri paylaşıldı.

ingiltere

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the economist, recep tayyip erdoğan, kapak, ingiltere