https://sputniknews.com.tr/20230508/ingiliz-dergi-the-economist-turkiye-cumhurbaskanini-hedef-aldi-kapagina-erdogan-gitmeli-yazdi-1070805163.html
İngiliz dergi The Economist, Türkiye Cumhurbaşkanı’nı hedef aldı: Kapağına ‘Erdoğan gitmeli’ yazdı
İngiliz dergi The Economist, Türkiye Cumhurbaşkanı’nı hedef aldı: Kapağına ‘Erdoğan gitmeli’ yazdı
The Economist, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak ‘Erdoğan gitmeli’ ifadesine kapağında yer verdi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T23:29+0300
2023-05-08T23:29+0300
2023-05-08T23:41+0300
2023 türkiye seçimleri
the economist
recep tayyip erdoğan
kapak
ingiltere
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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesi İngiliz The Economist dergisi Türkiye'deki seçimleri kapağına taşıdı. '2023'ün En Önemli Seçimi' başlığının yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan dergi ‘Erdoğan gitmeli’ diye yazdı.Derginin sosyal medya hesabından kapakla birlikte "Recep Tayyip Erdoğan'ın yenilgisinin küresel sonuçları olacaktır ve demokratlara her yerdeki diktatörlerin yenilebileceğini gösterecektir" ifadeleri paylaşıldı.
ingiltere
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MIA „Rosiya Segodnya“
the economist, recep tayyip erdoğan, kapak, ingiltere
the economist, recep tayyip erdoğan, kapak, ingiltere
İngiliz dergi The Economist, Türkiye Cumhurbaşkanı’nı hedef aldı: Kapağına ‘Erdoğan gitmeli’ yazdı
23:29 08.05.2023 (güncellendi: 23:41 08.05.2023) Abone ol
The Economist, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak ‘Erdoğan gitmeli’ ifadesine kapağında yer verdi.
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesi İngiliz The Economist dergisi Türkiye'deki seçimleri kapağına taşıdı. '2023'ün En Önemli Seçimi' başlığının yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan dergi ‘Erdoğan gitmeli’ diye yazdı.
Derginin sosyal medya hesabından kapakla birlikte "Recep Tayyip Erdoğan'ın yenilgisinin küresel sonuçları olacaktır ve demokratlara her yerdeki diktatörlerin yenilebileceğini gösterecektir" ifadeleri paylaşıldı.