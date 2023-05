https://sputniknews.com.tr/20230508/ince-ucuncu-bir-yol-olarak-her-turlu-zorlugu-mesakkati-ve-saldiriyi-goze-alarak-karsinizdayiz-1070758437.html

İnce: Ülkemizin bu iktidardan da bu muhalefetten de kurtulması gerektiği inancıyla karşınızdayız

İnce: Ülkemizin bu iktidardan da bu muhalefetten de kurtulması gerektiği inancıyla karşınızdayız

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce "Memleketimizin içinde bulunduğu bu karanlık tabloyu dağıtmak ve umudu yeniden yeşertmek üzere ülkemizin bu iktidardan da bu... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T01:58+0300

2023-05-08T01:58+0300

2023-05-08T01:58+0300

muharrem ince

trt

seçim

propaganda

2023 türkiye seçimleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069925228_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4ce776d4599afe582fbb318f8e8643b.jpg

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TRT'de yayınlanan propaganda konuşmasında, 21 yıldır iktidarda bulunanların Türkiye'nin hiçbir temel sorununu çözemediğini, hala içi boş vaatlerle bir seçim daha kazanma peşinde olduklarını söyledi.Milletin devlet kurumlarına inancının kalmadığını, Merkez Bankası, TRT, TÜİK, Kızılay gibi kurumlara güvenin tarihin en düşük seviyelerinde olduğunu, bağımsız ve tarafsız yayın yapması gereken TRT'nin iktidarın yayın organı haline geldiğini ifade eden İnce, şöyle konuştu:İnce, Türkiye'nin kontrolden çıkmış bir göç politikası sonucunda devasa bir mülteci ve sığınmacı sorunuyla karşı karşıya bırakıldığını, kontrolsüzce Türkiye'ye girmelerine izin verilen bu sığınmacıların şimdiden çok ciddi bir beka ve asayiş sorunu haline geldiğini söyledi.AK Parti iktidarı döneminde liyakat ve ehliyetle makam ve görevler arasındaki bağın koparıldığını belirten İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:'Ne Cumhur ne Millet, tek yol 'Memleket' diyoruz'İnce, muhalefetiyle, iktidarıyla Türkiye'yi içinde bulunduğu duruma düşürenlerin, ülkeyi bu durumdan kurtarmalarının beklenemeyeceğini söyledi.İktidardakilerin 21 yıldır iktidarda değillermiş veya daha önceki vaatleri yerine getirmişler gibi yeni vaatlerde bulunmalarının, muhalefettekilerin de daha önce defalarca seçim kaybetmelerine rağmen aynı yöntemlerle iktidarı devredecekmiş gibi ortaya çıkmalarının milletin aklıyla alay etmek olduğunu belirten İnce, "O nedenle ne Cumhur ne Millet, tek yol 'Memleket' diyoruz. Memleketin yararlarını sarmak ve milletimizin dertlerine derman olmak hedefiyle ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan diyoruz" dedi.İnce, Atatürk'ün yolunun akıl, adalet ve ahlak olduğunu, devleti akıl, adalet ve ahlak ölçütleriyle yöneteceklerini dile getirdi.Akıl demenin, devlet yönetiminde hesabı doğru ve ölçülü yapmak, bilimin kurallarına göre hareket etmek anlamına geldiğini aktaran İnce, şöyle devam etti:'Hedefimiz Türkiye ekonomisinin her yıl en az yüzde 7 büyümesidir'İnce, Merkez Bankası para politikasını bağımsız bir şekilde uygulayacağını, kamu bankalarını siyasetin etkisinden çıkaracaklarını belirterek, hedeflerinin Türkiye ekonomisinin her yıl en az yüzde 7 büyümesi olduğunu söyledi.Öngörülebilir ve güvenilir yatırım ortamı oluşturacaklarını, kaynakları üretim ekonomisine yönlendireceklerini, 5 yıl içerisinde en az 5 yerli markayı dünya markası haline dönüştürmeyi hedefleyen Ar-Ge ve teşvik politikaları uygulayacaklarını dile getiren İnce, Türkiye'nin sığınmacı sorununu acilen çözeceklerini, sığınmacıların en hızlı şekilde ülkelerine dönmelerini sağlayacaklarını ifade etti.Dış politikada ilişkileri ulusal çıkarlar doğrultusunda normalleştireceklerini, AB ile müzakere edeceklerini ve bu sürecin kesintiye uğramasına izin vermeyeceklerini anlatan İnce, bugün devre dışı bırakılan diplomasiyi devlete ve geleneklere yakışır şekilde yeniden tesis edeceklerini belirtti. İnce, şöyle devam etti:'Kardeşlik, barış, huzur, refah ve sevgi yol gösterici değerlerimiz olacak'İnce, kadınların çalışma hayatından siyasete kadar hayatın her alanında hakları olan yeri alacağını, kadına ve çocuklara yönelik şiddetle etkin biçimde mücadele edeceklerini söyleyerek, şunları kaydetti:İnce, siyasette hakka, hukuka ve milletin tümüne saygılı bir üslup yerleştireceklerini, Türkiye'nin geleceği için ortak kaygıları paylaşan, Cumhuriyet'in geleceği için ortak bir mücadele vermek isteyen herkesle birlikte yürüyeceklerini sözlerine ekledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muharrem ince, trt, seçim, propaganda