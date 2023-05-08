https://sputniknews.com.tr/20230508/imamoglu-bu-iktidarin-kalma-sansi-yok-gidecekler-1070786609.html
İmamoğlu: Bu iktidarın kalma şansı yok, gidecekler
İmamoğlu: Bu iktidarın kalma şansı yok, gidecekler
Konya'da miting düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu iktidarın kalma şansı yok, gidecekler" dedi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T15:46+0300
2023-05-08T15:46+0300
2023-05-08T15:55+0300
politika
ekrem imamoğlu
konya
miting
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Konya'da düzenlenen mitingde konuşma yapıyor. Miting sırasında provokasyon girişiminde bulunduğu ileri sürülen bir kişi, polis tarafından alandan uzaklaştırılarak ekip aracına alındı."Provokatörler var, sakın cevap vermeyin. Memur Bey, provoke eden arkadaşı götürün, orada muhafaza etmeyin" diyen İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: * Bu iktidarın kalma şansı yok, gidecekler. Bu milletin asli görevi, kendisine zarar veren bu bir avuç insanı göndermektir. Devletin imkanları, herkese eşit dağıtılacak. Devletin gücü vatandaşa şefkatle, vicdanla, ahlakla tevazuyla gelecek. Millet İttifakı bunu başarmıştır. Doğru işleri aynen devam ettiriyoruz. * Bir avuç insanın çıkar dünyası bitiyor. Onun için çıldırdılar, çıldırmaya devam etsinler.
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ekrem imamoğlu, konya, miting
ekrem imamoğlu, konya, miting
İmamoğlu: Bu iktidarın kalma şansı yok, gidecekler
15:46 08.05.2023 (güncellendi: 15:55 08.05.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Konya'da miting düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu iktidarın kalma şansı yok, gidecekler" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Konya'da düzenlenen mitingde konuşma yapıyor.
Miting sırasında provokasyon girişiminde bulunduğu ileri sürülen bir kişi, polis tarafından alandan uzaklaştırılarak ekip aracına alındı.
"Provokatörler var, sakın cevap vermeyin. Memur Bey, provoke eden arkadaşı götürün, orada muhafaza etmeyin" diyen İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
* Bu iktidarın kalma şansı yok, gidecekler. Bu milletin asli görevi, kendisine zarar veren bu bir avuç insanı göndermektir. Devletin imkanları, herkese eşit dağıtılacak. Devletin gücü vatandaşa şefkatle, vicdanla, ahlakla tevazuyla gelecek. Millet İttifakı bunu başarmıştır. Doğru işleri aynen devam ettiriyoruz.
* Bir avuç insanın çıkar dünyası bitiyor. Onun için çıldırdılar, çıldırmaya devam etsinler.