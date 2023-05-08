https://sputniknews.com.tr/20230508/imamoglu-bu-iktidarin-kalma-sansi-yok-gidecekler-1070786609.html

İmamoğlu: Bu iktidarın kalma şansı yok, gidecekler

İmamoğlu: Bu iktidarın kalma şansı yok, gidecekler

Konya'da miting düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu iktidarın kalma şansı yok, gidecekler" dedi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T15:46+0300

2023-05-08T15:46+0300

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politika

ekrem imamoğlu

konya

miting

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Konya'da düzenlenen mitingde konuşma yapıyor. Miting sırasında provokasyon girişiminde bulunduğu ileri sürülen bir kişi, polis tarafından alandan uzaklaştırılarak ekip aracına alındı."Provokatörler var, sakın cevap vermeyin. Memur Bey, provoke eden arkadaşı götürün, orada muhafaza etmeyin" diyen İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: * Bu iktidarın kalma şansı yok, gidecekler. Bu milletin asli görevi, kendisine zarar veren bu bir avuç insanı göndermektir. Devletin imkanları, herkese eşit dağıtılacak. Devletin gücü vatandaşa şefkatle, vicdanla, ahlakla tevazuyla gelecek. Millet İttifakı bunu başarmıştır. Doğru işleri aynen devam ettiriyoruz. * Bir avuç insanın çıkar dünyası bitiyor. Onun için çıldırdılar, çıldırmaya devam etsinler.

konya

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