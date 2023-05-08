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https://sputniknews.com.tr/20230508/ilkokul-saldirisinda-8i-cocuk-9-kisi-olmustu-sirbistan-egitim-bakani-istifa-etti--1070763814.html
İlkokul saldırısında 8'i çocuk 9 kişi ölmüştü: Sırbistan Eğitim Bakanı istifa etti
İlkokul saldırısında 8'i çocuk 9 kişi ölmüştü: Sırbistan Eğitim Bakanı istifa etti
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 9 kişinin öldüğü ilkokul saldırısının ardından Eğitim Bakanı Ruziç görevini bıraktı. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T09:52+0300
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dünya
avrupa
sırbistan
eğitim
bakan
istifa
saldırı
silahlı saldırı
ilkokul
okul
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Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 8 öğrenci ve 1 okul görevlisinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından Sırbistan Eğitim Bakanı Branko Ruziç istifa etti. Ruziç, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç’e ithafen yazdığı istifa mektubunda, “Sorumlu ve iyi yetiştirilmiş bir adam, şimdiye kadarki tüm kamu görevlerini yerine getirmiş bir profesyonel, bir ebeveyn ve bir Sırbistan vatandaşı olarak mantıklı bir şekilde istifa kararı verdim” dedi.Öte yandan, Başbakan Ana Brnabiç'in hükümetini iki katliamı önleyememekle suçlayan muhalefet partileri, destekçilerini pazartesi akşamı Belgrad'da düzenlenecek hükümet karşıtı yürüyüşe katılmaya çağırdı.48 saat içinde iki silahlı saldırı düzenlenmiştiSırbistan’da 3 Mayıs’ta Belgrad’da 13 yaşındaki bir öğrenci, babasının silahıyla öğrenim gördüğü okuldaki 8 öğrenci ve 1 okul görevlisini öldürmüş, saldırı nedeniyle ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti. 5 Mayıs gecesi ise Mladenovac’ta bir kişinin hareket halindeki aracından ateş açması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230503/sirbistanda-ilkokulda-silahli-saldiri-7-sinif-ogrencisi-guvenlik-gorevlisini-oldurdu--1070536378.html
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avrupa, sırbistan, eğitim, bakan, istifa, saldırı, silahlı saldırı, ilkokul, okul
avrupa, sırbistan, eğitim, bakan, istifa, saldırı, silahlı saldırı, ilkokul, okul

İlkokul saldırısında 8'i çocuk 9 kişi ölmüştü: Sırbistan Eğitim Bakanı istifa etti

09:52 08.05.2023 (güncellendi: 09:54 08.05.2023)
© AFP 2023Sırbistan polisi
Sırbistan polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2023
© AFP 2023
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Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 9 kişinin öldüğü ilkokul saldırısının ardından Eğitim Bakanı Ruziç görevini bıraktı.
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 8 öğrenci ve 1 okul görevlisinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından Sırbistan Eğitim Bakanı Branko Ruziç istifa etti.
Ruziç, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç’e ithafen yazdığı istifa mektubunda, “Sorumlu ve iyi yetiştirilmiş bir adam, şimdiye kadarki tüm kamu görevlerini yerine getirmiş bir profesyonel, bir ebeveyn ve bir Sırbistan vatandaşı olarak mantıklı bir şekilde istifa kararı verdim” dedi.
Öte yandan, Başbakan Ana Brnabiç'in hükümetini iki katliamı önleyememekle suçlayan muhalefet partileri, destekçilerini pazartesi akşamı Belgrad'da düzenlenecek hükümet karşıtı yürüyüşe katılmaya çağırdı.

48 saat içinde iki silahlı saldırı düzenlenmişti

Sırbistan’da 3 Mayıs’ta Belgrad’da 13 yaşındaki bir öğrenci, babasının silahıyla öğrenim gördüğü okuldaki 8 öğrenci ve 1 okul görevlisini öldürmüş, saldırı nedeniyle ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.
5 Mayıs gecesi ise Mladenovac’ta bir kişinin hareket halindeki aracından ateş açması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.
Sırbistan'da ilkokulda silahlı saldırı: 7. sınıf öğrencisi, 9 kişiyi öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
DÜNYA
Sırbistan'da ilkokulda silahlı saldırı: 7. sınıf öğrencisi, 9 kişiyi öldürdü
3 Mayıs, 11:57
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