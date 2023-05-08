https://sputniknews.com.tr/20230508/ihracat-ikliminde-bir-yilin-en-yuksek-seviyesi-1070764941.html
İhracat İkliminde bir yılın en yüksek seviyesi
İhracat İkliminde bir yılın en yüksek seviyesi
Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Nisan'da... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T10:34+0300
2023-05-08T10:34+0300
2023-05-08T10:34+0300
ekonomi
ihracat
türkiye
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Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Nisan 2023 dönemi sonuçları açıklandı.Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.Mart’ta 52,6 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Nisan ayında 53,1 olarak gerçekleşti ve üst üste üçüncü ay eşik değer 50,0’ın üzerinde kalarak ihracat iklimindeki iyileşmenin sürdüğünü gösterdi. Yaşanan iyileşme aynı zamanda son bir yıla yakın dönemin en belirgin düzeyinde gerçekleşti.
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ihracat, türkiye
İhracat İkliminde bir yılın en yüksek seviyesi
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Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Nisan'da 53.1 olarak gerçekleşti ve üst üste üçüncü ay eşik değer 50'nin üzerinde kalarak ihracat iklimindeki iyileşmenin sürdüğünü gösterdi.
Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Nisan 2023 dönemi sonuçları açıklandı.
Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.
Mart’ta 52,6 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Nisan ayında 53,1 olarak gerçekleşti ve üst üste üçüncü ay eşik değer 50,0’ın üzerinde kalarak ihracat iklimindeki iyileşmenin sürdüğünü gösterdi. Yaşanan iyileşme aynı zamanda son bir yıla yakın dönemin en belirgin düzeyinde gerçekleşti.