https://sputniknews.com.tr/20230508/hazine-ve-maliye-bakani-nureddin-nebati-ekonomide-isler-iyi--1070802797.html

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ekonomide işler iyi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ekonomide işler iyi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ekonomide işler iyi. Türkiye, birisi salgın, diğeri hemen yanımızdaki savaş iki büyük küresel krizin yaşandığı son 3... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T22:28+0300

2023-05-08T22:28+0300

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2023 türkiye seçimleri

nureddin nebati

ekonomi

recep tayyip erdoğan

mersin

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AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonunda AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Hemşehri Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset anlayışının hizmet etmek üzerine olduğunu söyledi.'Bir de bilimsel çalışıyoruz, anketleri yaptırıyorum, anketler de maşallah diyor'Yollarına devam ettiklerinin ve sahanın 'AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan' dediğini aktaran Nebati, şöyle devam etti:Nebati, Mersin'e "hizmetkarlık" yapmaya geldiklerini, çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini söyledi.'Üretim, işler, ihracat devam ediyor. Turizmde, her alanda işlerimiz iyi'Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı ve Kahramanmaraş merkezli depremlere rağmen ekonominin iyi olduğunu belirten Bakan Nebati, şu değerlendirmede bulundu:Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Avrupa Birliği'ne vizesiz giriş vaadine değinen Nebati, "Bir ülkenin bekasını bir vizeye değiştirecek kadar işi basitleştiren bir anlayışla mücadele ediyoruz. Bizim, bu anlayışla mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a hep beraber destek verme gibi bir tarihi, insani ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak borcumuz var." diye konuştu.

mersin

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nureddin nebati, ekonomi, recep tayyip erdoğan, mersin