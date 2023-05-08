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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ekonomide işler iyi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ekonomide işler iyi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ekonomide işler iyi. Türkiye, birisi salgın, diğeri hemen yanımızdaki savaş iki büyük küresel krizin yaşandığı son 3... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T22:28+0300
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2023 türkiye seçimleri
nureddin nebati
ekonomi
recep tayyip erdoğan
mersin
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AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonunda AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Hemşehri Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset anlayışının hizmet etmek üzerine olduğunu söyledi.'Bir de bilimsel çalışıyoruz, anketleri yaptırıyorum, anketler de maşallah diyor'Yollarına devam ettiklerinin ve sahanın 'AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan' dediğini aktaran Nebati, şöyle devam etti:Nebati, Mersin'e "hizmetkarlık" yapmaya geldiklerini, çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini söyledi.'Üretim, işler, ihracat devam ediyor. Turizmde, her alanda işlerimiz iyi'Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı ve Kahramanmaraş merkezli depremlere rağmen ekonominin iyi olduğunu belirten Bakan Nebati, şu değerlendirmede bulundu:Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Avrupa Birliği'ne vizesiz giriş vaadine değinen Nebati, "Bir ülkenin bekasını bir vizeye değiştirecek kadar işi basitleştiren bir anlayışla mücadele ediyoruz. Bizim, bu anlayışla mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a hep beraber destek verme gibi bir tarihi, insani ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak borcumuz var." diye konuştu.
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nureddin nebati, ekonomi, recep tayyip erdoğan, mersin
nureddin nebati, ekonomi, recep tayyip erdoğan, mersin

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ekonomide işler iyi

22:28 08.05.2023
© AABakan Nebati
Bakan Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2023
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ekonomide işler iyi. Türkiye, birisi salgın, diğeri hemen yanımızdaki savaş iki büyük küresel krizin yaşandığı son 3 yıl içerisinden alnının akıyla çıkıp fabrikaların, işletmelerin kapanmadığı, tersine üretimin, istihdamın arttığı, büyümenin gerçekleştiği bir süreci yaşadı" dedi.
AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonunda AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Hemşehri Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset anlayışının hizmet etmek üzerine olduğunu söyledi.

'Bir de bilimsel çalışıyoruz, anketleri yaptırıyorum, anketler de maşallah diyor'

Yollarına devam ettiklerinin ve sahanın 'AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan' dediğini aktaran Nebati, şöyle devam etti:
"Şimdi saha diyor ki 'AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan' ve bunu da mitinglerle kanıtlıyor. Yani öncelikle bütün Mersinli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Öyle bir miting yaptık ki yağmura rağmen ve 16.00 diye söylediğimiz mitingi anca 18.30'dan sonra başlatabilmemize rağmen o yer tıklım tıklımdı ve çıkıp Millet İttifak'ı 'Ben şu kadar kişiyle toplantı yaptım' diyemedi, sustular. Aynen dün İstanbul'da olduğu gibi. Mersin'de, İstanbul'da, İzmir'de, Kayseri'de, Erzurum'da, her yer 'Recep Tayyip Erdoğan' diye bağırıyor, çok net. Bir de bilimsel çalışıyoruz, anketleri yaptırıyorum, anketler de 'Maşallah' diyor. Şimdi inşallah 14 Mayıs akşamında biz bu işi bitirmiş olacağız."
Nebati, Mersin'e "hizmetkarlık" yapmaya geldiklerini, çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini söyledi.

'Üretim, işler, ihracat devam ediyor. Turizmde, her alanda işlerimiz iyi'

Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı ve Kahramanmaraş merkezli depremlere rağmen ekonominin iyi olduğunu belirten Bakan Nebati, şu değerlendirmede bulundu:
"Ekonomide işler iyi. Türkiye, birisi salgın, diğeri hemen yanımızdaki savaş iki büyük küresel krizin yaşandığı son 3 yıl içerisinden alnının akıyla çıkıp fabrikaların, işletmelerin kapanmadığı, tersine üretimin, istihdamın arttığı, büyümenin gerçekleştiği bir süreci yaşadı. Türkiye'nin yaşadığı bir de deprem oldu. 6 Şubat sabahı, gayrisafi milli hasılamızın yüzde 10'unun yok olduğu bir sabah oldu. Böylesine bir durumda bile Türkiye, AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı'mız kimseye bunu hissettirmedi. Onun için de üretim, işler, ihracat devam ediyor. Turizmde, her alanda işlerimiz iyi. Demek ki biz doğru yoldayız. Ama bu doğru yolda olduğumuzu gösteren şey sadece ekonomi olsa eh ama sanayide, üretimde, savunma sanayisinde biz aldık başımızı gidiyoruz."
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Avrupa Birliği'ne vizesiz giriş vaadine değinen Nebati, "Bir ülkenin bekasını bir vizeye değiştirecek kadar işi basitleştiren bir anlayışla mücadele ediyoruz. Bizim, bu anlayışla mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a hep beraber destek verme gibi bir tarihi, insani ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak borcumuz var." diye konuştu.
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