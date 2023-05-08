https://sputniknews.com.tr/20230508/fatih-erbakan-medyada-ahlaki-bozan-yayinlar-islah-edilecek-1070805276.html

Fatih Erbakan: Medyada ahlakı bozan yayınlar ıslah edilecek

Fatih Erbakan: Medyada ahlakı bozan yayınlar ıslah edilecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Sadece eğitim yetmez, medyada ahlakın düzenini bozan yayınların da ıslah edilmesi lazım. Medyanın... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T23:31+0300

2023-05-08T23:31+0300

2023-05-08T23:31+0300

2023 türkiye seçimleri

fatih erbakan

yeniden refah partisi

cumhur ittifakı

eğitim

medya

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'milli eğitim müfredatının değiştirileceğini ve ahiret öncelikli, Allah korkusu olan nesiller yetiştirileceğini' öne sürdü.Cumhur İttifakı ortağı Erbakan, Konya'da düzenlenen 'Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı ve Millet İttifakı'nı eleştirdi. Erbakan, 7'li masanın Türkiye'yi 28 Şubat'ın karanlıklarına sürüklemek istediğini ve bu milletin tarihiyle, inancıyla, değerleriyle sorunu olan 7'li masanın iktidar olmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.'Eğitim sistemi, ahiret öncelikli nesiller yetiştirecek''Eğitim sisteminin ahiret öncelikli nesiller yetiştireceğini' savunan Erbakan, "Allah korkusu olan nesiller, yetiştirecek. Nefsi esaret yerine, nefis terbiyesini esas alan, materyalist değil, maneviyatçı nesiller yetiştirir. Sadece eğitim yetmez, medyada ahlakın düzenini bozan yayınların da ıslah edilmesi lazım. Medyanın değerlerimize, kültürümüze, tarihimize, aile yapımıza uygun yayınlar yapar hale getirmemiz lazım. Aziz Konyalılar, Türkiye'yi 28 Şubat'ın karanlıklarına sürüklemek isteyen, 7'li masaya geçit vermeyecek. Bu milletin tarihiyle, inancıyla, değerleriyle sorunu olan 7'li masanın, iktidar olmasına müsaade etmeyecektir" ifadelerini kullandı.'Aile ve gençlerin korunması gerektiğini' kaydeden Erbakan, "Milli Eğitim müfredatı, milli ve manevi değerleri önceleyen bir hale getirilecek. Erbakan hocamızın tabiriyle 5'in 4'ten büyük olduğunu öğrettiği kadar, 4 helalin de 5 haramdan büyük ve kıymetli olduğunu öğreten bir eğitim sistemine geçilecek. Eğitim sistemi, ahiret öncelikli nesiller yetiştirecek. Allah korkusu olan nesiller yetiştirecek. Nefsi esaret yerine, nefis terbiyesini esas alan, materyalist değil, maneviyatçı nesiller yetiştirir" dedi.'Sadece eğitim yetmez'Erbakan, "Sadece eğitim yetmez, medyada ahlakın düzenini bozan yayınların da ıslah edilmesi lazım. Medyanın değerlerimize, kültürümüze, tarihimize, aile yapımıza uygun yayınlar yapar hale getirmemiz lazım. Çünkü medya yeni nesillerin gençlerin üzerinde çok etkili. Bunun da önce ahlak ve maneviyat düsturuyla ıslah edilmesi lazım" diye ekledi.

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fatih erbakan, yeniden refah partisi, cumhur ittifakı, eğitim, medya