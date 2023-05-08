https://sputniknews.com.tr/20230508/eski-avusturya-disisleri-bakani-biden-icin-bir-yigin-burusugu-olan-ergen-dedi-1070797087.html

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı, Biden için ‘bir yığın buruşuğu olan ergen’ dedi

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı, Biden için ‘bir yığın buruşuğu olan ergen’ dedi

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, ABD Başkanı Joe Biden’i “bir yığın buruşuğu olan ergen” olarak nitelendirdi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

joe biden

ergen

avrupa

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Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Twitter hesabında, ABD Başkanı Joe Biden’in gözlerini mendille sildiği bir fotoğrafa yorum yaptı. Fotoğrafta, Biden’in yanında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken duruyor. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, “Suriye’nin Arap Birliği’ne dönüşü erken oldu” yazısı da yer alıyor.“Bir yığın buruşuğu olan ergenler” diye yazan Kneissl, “Yetişkinler farklı davranır” diye ekledi.Daha önce Kneissl, Rusya’ya uygulanan yaptırımların temel amacına ulaşılamadığını dile getirmişti.

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joe biden, ergen, avrupa