Erdoğan: Kaybedeceklerini anladıkları için çamura yatmaya başladılar

Aile yapımızı LGBT türü sapkınların eline bırakmayız. CHP'ye LGBT sızabilir mi? evet. Aileye bu tür lekeyi sürdürmeyiz.

Kaybedeceklerini anladıkları için çamura yatmaya başladılar. Provokasyonlarıyla olay çıkarıp sonra şehirlerimizi karalıyorlar.

Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler CHP'nin reklam ajansı gibi çalışıyor.

Milletimizin gündelik hayattaki sıkıntılarının farkındayız üstesinden biz geleceğiz yine.

Milleti tahrik ederek, buna güçleri yetmeyince tahkir ederek yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar.