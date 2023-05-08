https://sputniknews.com.tr/20230508/erdogan-kaybedeceklerini-anladiklari-icin-camura-yatmaya-basladilar-1070789662.html
Erdoğan: Kaybedeceklerini anladıkları için çamura yatmaya başladılar
Erdoğan: Kaybedeceklerini anladıkları için çamura yatmaya başladılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kaybedeceklerini anladıkları için çamura yatmaya başladılar" dedi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T16:19+0300
2023-05-08T16:19+0300
2023-05-08T16:45+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
seçim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne Selimiye Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, seçim
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, seçim
Erdoğan: Kaybedeceklerini anladıkları için çamura yatmaya başladılar
16:19 08.05.2023 (güncellendi: 16:45 08.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kaybedeceklerini anladıkları için çamura yatmaya başladılar" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne Selimiye Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Aile yapımızı LGBT türü sapkınların eline bırakmayız. CHP'ye LGBT sızabilir mi? evet. Aileye bu tür lekeyi sürdürmeyiz.
Kaybedeceklerini anladıkları için çamura yatmaya başladılar. Provokasyonlarıyla olay çıkarıp sonra şehirlerimizi karalıyorlar.
Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler CHP'nin reklam ajansı gibi çalışıyor.
Milletimizin gündelik hayattaki sıkıntılarının farkındayız üstesinden biz geleceğiz yine.
Milleti tahrik ederek, buna güçleri yetmeyince tahkir ederek yaşayacakları hezimete şimdiden kılıf arıyorlar.