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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230508/erdogan-cumhuriyet-tarihimizin-en-buyuk-ogretmen-atamasini-gerceklestiriyoruz-1070770011.html
Erdoğan: Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını gerçekleştiriyoruz
Erdoğan: Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını gerçekleştiriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını bugün gerçekleştiriyoruz" dedi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
seçim
recep tayyip erdoğan
ak parti
öğretmen
atama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde “45000 Öğretmen Atama Programı”nda konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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seçim, recep tayyip erdoğan, ak parti, öğretmen, atama
seçim, recep tayyip erdoğan, ak parti, öğretmen, atama

Erdoğan: Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını gerçekleştiriyoruz

12:17 08.05.2023 (güncellendi: 12:52 08.05.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “45 bin Öğretmen Atama Programı”na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “45 bin Öğretmen Atama Programı”na katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını bugün gerçekleştiriyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde “45000 Öğretmen Atama Programı”nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını bugün gerçekleştiriyoruz.
Bugün atamayla göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek.
Öğretmen sayımız 1 milyon 200 bine ulaştı.
Sınırlarımız içinde bitme noktasına getirdiğimiz terör bataklığını Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde de tamamen kurutacağız.
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2023
TÜRKİYE
Yeni atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
6 Mayıs, 09:48
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