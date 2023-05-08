https://sputniknews.com.tr/20230508/erdogan-cumhuriyet-tarihimizin-en-buyuk-ogretmen-atamasini-gerceklestiriyoruz-1070770011.html
Erdoğan: Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını gerçekleştiriyoruz
Erdoğan: Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını gerçekleştiriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını bugün gerçekleştiriyoruz" dedi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T12:17+0300
2023-05-08T12:17+0300
2023-05-08T12:52+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
recep tayyip erdoğan
ak parti
öğretmen
atama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde “45000 Öğretmen Atama Programı”nda konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230506/resmi-gazetede-yeni-atama-kararlari-aciklandi-1070701610.html
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seçim, recep tayyip erdoğan, ak parti, öğretmen, atama
seçim, recep tayyip erdoğan, ak parti, öğretmen, atama
Erdoğan: Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını gerçekleştiriyoruz
12:17 08.05.2023 (güncellendi: 12:52 08.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını bugün gerçekleştiriyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde “45000 Öğretmen Atama Programı”nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin
en büyük öğretmen atamasını bugün gerçekleştiriyoruz.
Bugün atamayla göreve başlayacak öğretmenlerimizin
yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek.
Öğretmen sayımız 1 milyon 200 bine ulaştı.
Sınırlarımız içinde bitme noktasına getirdiğimiz terör bataklığını Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde de tamamen kurutacağız.