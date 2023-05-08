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Erdoğan: Kira meselesini de, çarşı pazardaki aşırı fiyat artışlarını da hal yoluna yine biz koyarız
Erdoğan: Kira meselesini de, çarşı pazardaki aşırı fiyat artışlarını da hal yoluna yine biz koyarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kira meselesini de çarşı pazardaki aşırı fiyat artışlarını da hal yoluna yine biz koyarız." dedi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T14:18+0300
2023-05-08T14:18+0300
2023-05-08T14:23+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı
Erdoğan: Kira meselesini de, çarşı pazardaki aşırı fiyat artışlarını da hal yoluna yine biz koyarız
14:18 08.05.2023 (güncellendi: 14:23 08.05.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kira meselesini de çarşı pazardaki aşırı fiyat artışlarını da hal yoluna yine biz koyarız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
Takoz ve sabotaj siyasetine teslim olmadık.
Seçim
dönemi kimleri için boş vaat dönemidir.
Bay bay Kemal gibi ülke ekonomisini IMF
komiserlerine teslim etmeyeceğiz. Bay bay Kemal sen Londra'daki tefecilere git, avucunu yalayacaksın, onlardan sana yar olmaz. Sen zaten seçim kazanamayacaksın, ciddi manada zavallısın.
Kira meselesini de çarşı pazardaki aşırı fiyat artışlarını da hal yoluna yine biz koyarız.