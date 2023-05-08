https://sputniknews.com.tr/20230508/erdogan-bay-bay-kemal-sen-secim-kazanamayacaksin-ciddi-manada-zavallisin-1070779114.html

Erdoğan: Kira meselesini de, çarşı pazardaki aşırı fiyat artışlarını da hal yoluna yine biz koyarız

Erdoğan: Kira meselesini de, çarşı pazardaki aşırı fiyat artışlarını da hal yoluna yine biz koyarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kira meselesini de çarşı pazardaki aşırı fiyat artışlarını da hal yoluna yine biz koyarız." dedi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T14:18+0300

2023-05-08T14:18+0300

2023-05-08T14:23+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

ak parti

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı