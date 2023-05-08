https://sputniknews.com.tr/20230508/dunya-bankasindan-ukraynaya-maaslari-odeyebilmesi-icin-190-milyon-euro-kredi-1070802697.html
Dünya Bankası’ndan Ukrayna’ya maaşları ödeyebilmesi için 190 milyon euro kredi
Dünya Bankası’ndan Ukrayna’ya maaşları ödeyebilmesi için 190 milyon euro kredi
Ukrayna Maliye Bakanlığı, Dünya Bankası’nın memur ve öğretmen ücretlerinin ödenebilmesi için yaklaşık 190 milyon euro kredi tahsis ettiğini açıkladı. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T22:22+0300
2023-05-08T22:22+0300
2023-05-08T22:22+0300
ukrayna krizi
ukrayna
dünya bankası
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Ukrayna Maliye Bakanlığı’nın Telgram hesabından yapılan açıklamada, “Bu fon, Uluslararası Kalkınma Derneği'nden avantajlı koşullarla sağlandı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, tahsis edilen fonu kamu sektörü çalışanlarına maaş ödenmesine, sosyal harcamaların karşılanmasına ve 'Ukrayna’da sürdürülebilir kamu yönetiminin sağlanmasına' yardımcı olacağı kaydedildi.Ukrayna Maliye Bakanlığı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Bu fon, Uluslararası Kalkınma Derneği'nden avantajlı koşullarla sağlandı” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230505/abden-ukraynaya-muhimmat-destegi-icin-1-milyar-euroluk-butce-ayirdi-1070691249.html
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Dünya Bankası’ndan Ukrayna’ya maaşları ödeyebilmesi için 190 milyon euro kredi
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Ukrayna Maliye Bakanlığı, Dünya Bankası’nın memur ve öğretmen ücretlerinin ödenebilmesi için yaklaşık 190 milyon euro kredi tahsis ettiğini açıkladı.
Ukrayna Maliye Bakanlığı’nın Telgram hesabından yapılan açıklamada, “Bu fon, Uluslararası Kalkınma Derneği'nden avantajlı koşullarla sağlandı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, tahsis edilen fonu kamu sektörü çalışanlarına maaş ödenmesine, sosyal harcamaların karşılanmasına ve 'Ukrayna’da sürdürülebilir kamu yönetiminin sağlanmasına' yardımcı olacağı kaydedildi.
Ukrayna Maliye Bakanlığı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Bu fon, Uluslararası Kalkınma Derneği'nden avantajlı koşullarla sağlandı” denildi.