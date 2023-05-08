https://sputniknews.com.tr/20230508/dunya-bankasindan-ukraynaya-maaslari-odeyebilmesi-icin-190-milyon-euro-kredi-1070802697.html

Dünya Bankası’ndan Ukrayna’ya maaşları ödeyebilmesi için 190 milyon euro kredi

Dünya Bankası’ndan Ukrayna’ya maaşları ödeyebilmesi için 190 milyon euro kredi

Ukrayna Maliye Bakanlığı, Dünya Bankası’nın memur ve öğretmen ücretlerinin ödenebilmesi için yaklaşık 190 milyon euro kredi tahsis ettiğini açıkladı. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T22:22+0300

2023-05-08T22:22+0300

2023-05-08T22:22+0300

ukrayna krizi

ukrayna

dünya bankası

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Ukrayna Maliye Bakanlığı’nın Telgram hesabından yapılan açıklamada, “Bu fon, Uluslararası Kalkınma Derneği'nden avantajlı koşullarla sağlandı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, tahsis edilen fonu kamu sektörü çalışanlarına maaş ödenmesine, sosyal harcamaların karşılanmasına ve 'Ukrayna’da sürdürülebilir kamu yönetiminin sağlanmasına' yardımcı olacağı kaydedildi.Ukrayna Maliye Bakanlığı’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Bu fon, Uluslararası Kalkınma Derneği'nden avantajlı koşullarla sağlandı” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230505/abden-ukraynaya-muhimmat-destegi-icin-1-milyar-euroluk-butce-ayirdi-1070691249.html

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