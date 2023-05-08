https://sputniknews.com.tr/20230508/dolar-ve-altin-fiyatlari-haftaya-nasil-basladi-1070762826.html
Dolar ve altın fiyatları haftaya nasıl başladı?
Dolar ve altın fiyatları haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 19,5020 liradan, euro 21,5260 liradan haftaya başladı. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T09:17+0300
2023-05-08T09:17+0300
2023-05-08T09:17+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
altın
euro
euro/tl
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Serbest piyasada 19,5000 liradan alınan dolar 19,5020 liradan satılıyor. 21,5240 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,5260 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 19,4980 lira, euronun satış fiyatı da 21,4280 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 267 lira, çeyrek altın 2 bin 53 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 190 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.400 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 75.74 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.74 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 29.254 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, altın, euro, euro/tl
dolar, dolar/tl, altın, euro, euro/tl
Dolar ve altın fiyatları haftaya nasıl başladı?
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,5020 liradan, euro 21,5260 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 19,5000 liradan alınan dolar 19,5020 liradan satılıyor. 21,5240 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,5260 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 19,4980 lira, euronun satış fiyatı da 21,4280 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 267 lira, çeyrek altın 2 bin 53 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 190 liradan el değiştiriyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.400 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 75.74 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.74 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 29.254 dolar seviyesinde.