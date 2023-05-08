https://sputniknews.com.tr/20230508/desticiden-imamogluna-tasli-saldiriya-iliskin-aciklama-dadaslar-size-meydani-bos-birakir-mi-1070778845.html
Destici'den İmamoğlu’na taşlı saldırıya ilişkin açıklama: 'Dadaşlar size meydanı boş bırakır mı?'
Destici'den İmamoğlu’na taşlı saldırıya ilişkin açıklama: 'Dadaşlar size meydanı boş bırakır mı?'
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Erzurum'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingine katılanların "PKK kitlesi" olduğunu söyledi, taşlı saldırıyı... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T14:02+0300
2023-05-08T14:02+0300
2023-05-08T14:02+0300
2023 türkiye seçimleri
mustafa destici
ekrem imamoğlu
saldırı
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BBP lideri Destici, Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun mitingine katılanlara düzenlenen taşlı saldırıya ilişkin konuştu.CNN Türk'te soruları yanıtlayan Destici şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230508/bakan-bozdag-erzurumdaki-olayla-ilgili-gozaltilar-var-1070768912.html
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mustafa destici, ekrem imamoğlu, saldırı
mustafa destici, ekrem imamoğlu, saldırı
Destici'den İmamoğlu’na taşlı saldırıya ilişkin açıklama: 'Dadaşlar size meydanı boş bırakır mı?'
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Erzurum'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingine katılanların "PKK kitlesi" olduğunu söyledi, taşlı saldırıyı gerçekleştirenler için "Dadaşlar size meydanı boş bırakır mı?" ifadesini kullandı.
BBP lideri Destici, Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun mitingine katılanlara düzenlenen taşlı saldırıya ilişkin konuştu.
CNN Türk'te soruları yanıtlayan Destici şu ifadeleri kullandı:
"Biz ilkesel olarak şiddet kimden gelirse gelsin tasvip etmeyiz. Bu olayda bir provokasyon var. Üstelik Cumhurbaşkanımızın Büyük İstanbul Mitinginin olduğu gün gölgelemek için yapılmıştır. Terör örgütleri var ve bunlar kışkırtılıyor. Valiliğin belirlediği miting alanları var ve siz orada miting yapmayıp şehrin göbeğine gidiyorsunuz. Orada da PKK kitlesi var. Erzurum Nene Hatun’ların şehridir, bir kahramanlık örneğidir. Size Dadaşlar meydanı boş bırakır mı? PKK ve işbirlikçilerine meydanı boş bırakmaz. Orada Vali Beyi, diğer yetkilileri suçlamak bence yanlıştır, İmamoğlu dönüp kendisine bakacaktır. Sen devlet adamısın Valilik sana nereyi göstermişse gidip orada miting yapacaksın. Kaybettiklerini anladılar, provokasyon yapıyorlar."