https://sputniknews.com.tr/20230508/demi-lovato-dun-gece-bir-ufo-gordum--1070764727.html
Demi Lovato: Dün gece bir UFO gördüm
Demi Lovato: Dün gece bir UFO gördüm
Ünlü şarkıcı ve aktris Demi Lovato, bir UFO gördüğünü ve 'yukarı bakarak' takibe devam edeceğini söyledi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T10:45+0300
2023-05-08T10:45+0300
2023-05-08T10:45+0300
yaşam
demi lovato
uzaylı
ufo
instagram
uzay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103444/35/1034443511_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_19d456a14a7759bc1265ac476f024cd3.jpg
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı ve aktris Demi Lovato, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bir UFO gördüğünü yazdı. Daha önce de uzaylılarla ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Lovato, esprili bir dille 'yukarı bakarak' uzaylıları takip etmeye devam edeceğini ifade etti. 30 yaşındaki ünlü, dünya dışı yaşama olan inancından daha önce de sık sık bahsetmişti.Lovato, var oldukları iddia edilen dünya dışı varlıklara 'uzaylı' denmemesi gerektiğini savunmuştu."Bence onlara uzaylı demeyi bırakmalıyız çünkü 'uzaylı', her halükarda aşağılayıcı bir terim" ifadelerini kullanan şarkıcı, "Sanırım beni rahatsız eden, zararlı olduklarının ya da gelip gezegeni ele geçireceklerinin söylenmesi" demişti.Lovato, saldırgan olabileceğine inandığı uzaylılardan 'dünya dışı varlıklar' olarak bahsedilmesi gerektiğini düşünüyor.Sürekli UFO görmek için çabaladığını söyleyen sanatçı, bir röportajında da, "Hayatım boyunca buna inanan biri oldum. Gidip bu UFO'ları ararken olan her şeyi filme almak istedim, böylece hayranlarım da benimle gelebilsin. Bu konu hakkında konuşmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bilincimizi yükseltiyor ve bu dünyayı daha iyi bir yer yapmamız için gereken de bu" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20211012/demi-lovato-uzayli-teriminin-dunya-disi-varliklar-icin-asagilayici-oldugunu-dusunuyorum-1049735725.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103444/35/1034443511_40:0:995:716_1920x0_80_0_0_8486d26ad973923de627ba7132ef1b74.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
demi lovato, uzaylı, ufo, instagram, uzay
demi lovato, uzaylı, ufo, instagram, uzay
Demi Lovato: Dün gece bir UFO gördüm
Abone ol
Ünlü şarkıcı ve aktris Demi Lovato, bir UFO gördüğünü ve 'yukarı bakarak' takibe devam edeceğini söyledi.
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı ve aktris Demi Lovato, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bir UFO gördüğünü yazdı.
Daha önce de uzaylılarla ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Lovato, esprili bir dille 'yukarı bakarak' uzaylıları takip etmeye devam edeceğini ifade etti.
30 yaşındaki ünlü, dünya dışı yaşama olan inancından daha önce de sık sık bahsetmişti.
Lovato, var oldukları iddia edilen dünya dışı varlıklara 'uzaylı' denmemesi gerektiğini savunmuştu.
"Bence onlara uzaylı demeyi bırakmalıyız çünkü 'uzaylı', her halükarda aşağılayıcı bir terim" ifadelerini kullanan şarkıcı, "Sanırım beni rahatsız eden, zararlı olduklarının ya da gelip gezegeni ele geçireceklerinin söylenmesi" demişti.
Lovato, saldırgan olabileceğine inandığı uzaylılardan 'dünya dışı varlıklar' olarak bahsedilmesi gerektiğini düşünüyor.
Sürekli UFO görmek için çabaladığını söyleyen sanatçı, bir röportajında da, "Hayatım boyunca buna inanan biri oldum. Gidip bu UFO'ları ararken olan her şeyi filme almak istedim, böylece hayranlarım da benimle gelebilsin. Bu konu hakkında konuşmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bilincimizi yükseltiyor ve bu dünyayı daha iyi bir yer yapmamız için gereken de bu" ifadelerini kullanmıştı.