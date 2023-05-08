https://sputniknews.com.tr/20230508/cumhurbaskani-erdogandan-istanbullulara-tesekkur-paylasimi-1070758645.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara teşekkür paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara teşekkür paylaşımı

Sosyal medyadan İstanbullulara teşekkür mesajı paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstanbul'umuzun 39 ilçesinden, her bir köşesinden Atatürk Havalimanı Millet... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T04:25+0300

2023-05-08T04:25+0300

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recep tayyip erdoğan

2023 türkiye seçimleri

istanbul

teşekkür

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılan İstanbullulara yaptığı paylaşımla teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzun 39 ilçesinden, her bir köşesinden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne akın eden, sokaklara, yollara, caddelere sığmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler İstanbul!" ifadelerini kullandı.Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisine ve mitinge katılan vatandaşların fotoğraflarına yer verdi.

istanbul

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recep tayyip erdoğan, istanbul, teşekkür