https://sputniknews.com.tr/20230508/cumhurbaskani-erdogandan-istanbullulara-tesekkur-paylasimi-1070758645.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara teşekkür paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara teşekkür paylaşımı
Sosyal medyadan İstanbullulara teşekkür mesajı paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstanbul'umuzun 39 ilçesinden, her bir köşesinden Atatürk Havalimanı Millet... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T04:25+0300
2023-05-08T04:25+0300
2023-05-08T04:25+0300
recep tayyip erdoğan
2023 türkiye seçimleri
istanbul
teşekkür
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılan İstanbullulara yaptığı paylaşımla teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzun 39 ilçesinden, her bir köşesinden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne akın eden, sokaklara, yollara, caddelere sığmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler İstanbul!" ifadelerini kullandı.Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisine ve mitinge katılan vatandaşların fotoğraflarına yer verdi.
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recep tayyip erdoğan, istanbul, teşekkür
recep tayyip erdoğan, istanbul, teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara teşekkür paylaşımı
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Sosyal medyadan İstanbullulara teşekkür mesajı paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstanbul'umuzun 39 ilçesinden, her bir köşesinden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne akın eden, sokaklara, yollara, caddelere sığmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılan İstanbullulara yaptığı paylaşımla teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzun 39 ilçesinden, her bir köşesinden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne akın eden, sokaklara, yollara, caddelere sığmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler İstanbul!" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisine ve mitinge katılan vatandaşların fotoğraflarına yer verdi.