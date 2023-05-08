https://sputniknews.com.tr/20230508/cumhurbaskani-erdogan-tekirdagda-duzenlenen-mitingde-konusuyor-1070795350.html
Erdoğan: Mustafa Kemal'i ağızlarından düşürmeyenler en ağır hakaretleri savuranları baş tacı ediyor
Erdoğan: Mustafa Kemal'i ağızlarından düşürmeyenler en ağır hakaretleri savuranları baş tacı ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Çerkezköy Hayri Batur Caddesi'nde düzenlenen mitingde "Gazi Mustafa Kemal'i ağızlarından düşürmeyenler, kendilerine en ağır... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T18:38+0300
2023-05-08T18:38+0300
2023-05-08T19:00+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
miting
tekirdağ
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tekirdağ Çerkezköy Hayri Batur Caddesi'nde düzenlenen mitingde konuşuyor.Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
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recep tayyip erdoğan, miting, tekirdağ
recep tayyip erdoğan, miting, tekirdağ
Erdoğan: Mustafa Kemal'i ağızlarından düşürmeyenler en ağır hakaretleri savuranları baş tacı ediyor
18:38 08.05.2023 (güncellendi: 19:00 08.05.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Çerkezköy Hayri Batur Caddesi'nde düzenlenen mitingde "Gazi Mustafa Kemal'i ağızlarından düşürmeyenler, kendilerine en ağır hakaretleri savuranları baş tacı ediyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tekirdağ Çerkezköy Hayri Batur Caddesi'nde düzenlenen mitingde konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"Bu Batı alışacak, öyle dergilerle mergilerle Erdoğan'a saldırmakla olmaz. Seçime artık günler kaldı.
Ülkemize bin bir emekle kazandırdığımız eserleri yıkma, milli değerleri yabancılara peşkeş çekme sözü veriliyor. Bunlar bir araya gelmişler ülkenin üzerine kumar oynuyorlar.