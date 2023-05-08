Erdoğan: Mustafa Kemal'i ağızlarından düşürmeyenler en ağır hakaretleri savuranları baş tacı ediyor

"Bu Batı alışacak, öyle dergilerle mergilerle Erdoğan'a saldırmakla olmaz. Seçime artık günler kaldı.

Ülkemize bin bir emekle kazandırdığımız eserleri yıkma, milli değerleri yabancılara peşkeş çekme sözü veriliyor. Bunlar bir araya gelmişler ülkenin üzerine kumar oynuyorlar.