https://sputniknews.com.tr/20230508/cumhurbaskani-adayi-sinan-ogan-her-bulusmaya-gittigimiz-toplanti-mitinge-donusuyor-1070801825.html

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: Her buluşmaya gittiğimiz toplantı, mitinge dönüşüyor

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: Her buluşmaya gittiğimiz toplantı, mitinge dönüşüyor

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan "Her buluşmaya gittiğimiz toplantı, mitinge dönüşüyor. Her esnaf ziyaretimiz miting havasında geçiyor... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T21:41+0300

2023-05-08T21:41+0300

2023-05-08T21:48+0300

2023 türkiye seçimleri

sinan oğan

ata ittifakı

seçim

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Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, "Kilis başta olmak üzere son birkaç güne girdiğimiz bu seçim sürecinden inşallah biz zaferle çıkacağız" dedi.Oğan, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığını (KESOB) ziyaret etti.Ardından Cumhuriyet Caddesi'ne geçen Oğan, beraberindekilerle caddedeki esnafı ziyaret edip destek istedi.Sinan Oğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kilislilerin kendilerini sevgiyle karşıladıklarını söyledi.Gençlerin kendilerine ilgisinin fazla olduğunu belirten Oğan, şöyle konuştu:Yüzde 12-16 bandında oy oranına ulaştıklarını ileri süren Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalan taraf olacaklarını anlattı.İmamoğlu'na yapılanları kınadığını aktaran Oğan, ancak kendi seçim otobüsüne de bir saldırı olduğunu, aynı kınamayı hiç kimseden görmediklerini öne sürdü."Biz birilerinin tavşan adayı olarak çıkmadık" diyen Sinan Oğan, şöyle konuştu:Oğan, Türk milleti HDP ve HÜDA PAR arasında sıkışmasın diye aday olarak çıktıklarını belirterek, "O sebeple de biz hiçbir zaman Türk milletinin HDP ve HÜDA PAR arasında sıkışmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkenin de 13 milyon sığınmacının istilasına uğramasına göz yummayacağız" diye konuştu.Ardından dışarıdaki kalabalığa hitap eden Oğan, komşu ülkelerle barış içerisinde ve dış ticaretini artıran bir politika izleyeceklerini ifade etti.Vatandaşları sandığa çağırdıklarını dile getiren Oğan, 14 Mayıs'ın sığınmacılar ve sınır tellerini "elini kolunu sallayıp gelenler" için bir referandum olmasını istediklerini kaydetti.Daha sonra üniversite bölgesine geçen Oğan ve beraberindekiler, gençlerle bir kafede fotoğraf çektirerek, sohbet etti.Ziyarette, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile partililer de yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230501/sinan-ogan-biz-bugun-buraya-miting-yapmaya-gelmedik-ama-siz-burayi-miting-alanina--cevirdiniz-1070461730.html

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