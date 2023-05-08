https://sputniknews.com.tr/20230508/cumhurbaskani-adayi-kilicdaroglu-bay-kemal--kul-hakki-yemez-ve-kul-hakki-yedirmez-1070797720.html

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Bay Kemal, kul hakkı yemez ve kul hakkı yedirmez

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Bay Kemal, kul hakkı yemez ve kul hakkı yedirmez

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kul hakkı yiyenlere, giderken sandığın başına elini vicdanına koy ve ona göre oyunu kullan. Yeter... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T20:51+0300

2023-05-08T20:51+0300

2023-05-08T20:51+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

seçim

mülakat

adana

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Kılıçdaroğlu, Adana Uğur Mumcu Meydanı'nda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla düzenlenen mitingde, bütün Adanalılara, depremzedelere ev sahipliği yaptıkları için teşekkür etti.Depremzedelere söz verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Söz verdim, bütün evlerinizi, iş yerlerinizi, ahırlarınızı depreme dayanıklı yeniden inşa edeceğim ve bir kuruş para almayacağım." diye konuştu.Alandaki gençlere seslenerek, "Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. 5 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak." diyen Kılıçdaroğlu, gençlerden oy kullanma sözü aldı.Kılıçdaroğlu, kendisinin de gençlere sözünün olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:Mülakatı kaldırma sözü de veren Kılıçdaroğlu, gençlere düşündüklerinden daha iyi imkanlar sağlayacaklarını belirtti.Emeklilere de sözünün olduğunu ve Kurban Bayramı için 15 bin lira vereceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Sen nereden bulacaksın parayı?' diye soruyorlar. Sen 5'li çetelere çalışırken para var. Yandaşlara çalışırken para var. Havuz medyasına çalışırken para var. Emekliye gelince 'parayı nereden bulacaksın?'. Söke söke 5'li çetelerden alacağım ve size vereceğim." dedi.'İşsizlik sorununun çözülmesi lazım'Kılıçdaroğlu, aile destekleri sigortası getireceklerini ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceğini dile getirdi.İşsizlik sorunun çözülmesi ve gençlerin iş bulması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:"Bay Kemal kul hakkı yemez ve kul hakkı yedirmez" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:"Şimdi Allah aşkına Cumhur İttifakı'ndaki genel başkanlardan birisi çıkıp 'Biz kul hakkı yemeyiz ve kul hakkı yedirmeyiz' diye bir şey söyleyebilir mi? Niye söyleyemiyor? O zaman ben bütün mütedeyyin kardeşlerime seslenmek isterim. Kul hakkı yemek en büyük günahsa, en büyük günaha ortak olma kardeşim. Kul hakkı yiyenlere, giderken sandığın başına elini vicdanına koy ve ona göre oyunu kullan. Yeter artık, yiye yiye bitiremediler, Türkiye'yi tükettiler. Asla ve asla kim kul hakkı yediyse hesabını verecektir. Hiç endişe etmeyin."'Kim haksızlığa uğradıysa onun yanında olacağım'Kılıçdaroğlu, annelere ve kadınlara seslenerek, sosyal yardımlar yapacaklarını, kadınların en büyük güvencesinin sosyal devlet olacağını söyledi.Bir kişinin taşıdığı dövizi okuyarak "KHK'lıların sorununu çözeceğim, onun sözünü verdim, hiç endişe etmeyin" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Kim haksızlığa, zulme uğradıysa, oy versin veya vermesin haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Benim felsefem bu. Kim haksızlığa uğradıysa onun yanında olacağım." dedi.Kılıçdaroğlu, Suriyelileri 2 yıl içerisinde ülkelerine göndereceklerini belirterek, şöyle konuştu:Birleşerek kazanacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin huzura kavuşmasını arzuladıklarını anlattı.'Demokrasiyi, özgürlüğü, ekmeği, aşı, işi getireceğim'Kılıçdaroğlu, ülkeye demokrasi getireceklerini belirterek, "Gençler, bir tweet attığında anneleri babaları hemen 'Aman ha sakın yapma, ya başın belaya girerse, ya seni alı götürürlerse' diye uyarıyorlar. Gençler size sözüm var, Allah nasip eder cumhurbaşkanı olduğumda en rahat benim aleyhime tweet atabilirsiniz, en rahat beni eleştirebilirsiniz bunun sözünü veriyorum. Size demokrasiyi, özgürlüğü, ekmeği, aşı, işi getireceğim. Yolsuzluk yapanların da burnundan fitil fitil getireceğim." diye konuştu.Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:Kılıçdaroğlu, çiftçilere alın terinin karşılığını vereceklerini, üreticilerin borçlarının faizlerini sileceklerini de sözlerine ekledi.

adana

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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, seçim, mülakat, adana