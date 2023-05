Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Bay Kemal, kul hakkı yemez ve kul hakkı yedirmez

"Şimdi hudutları yol geçen hanına döndürdüler. Her önüne gelen geliyor. Bakıyorsunuz Afganlar da Suriyeliler de geliyor, her yerden gelen var. Sözüm söz bütün Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içerisinde ülkelerine uğurlayacağım. Asla ırkçılık yapmadan, Avrupa Birliği fonlarıyla ve bizim müteahhitler yapacak, onların bütün ihtiyaçlarını karşılayarak, can ve mal güvenliğini sağlayarak kendi ülkelerine göndereceğiz, uğurlayacağız. Arzu ederlerse Türkiye'ye turist olarak gelebilirler, düğünlerini burada yapabilirler. Zaten bizim herhangi bir sorunumuz yok. Siyaseti de 180 derece değiştireceğiz. Yandaşlardan yana değil, çevireceğiz vatandaştan yana, oyumuzu kullanacağız, vatandaştan yana hizmet vereceğiz."