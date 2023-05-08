Çin’in yeniden kullanılabilir uzay aracı Dünya’ya döndü
© AFP 2023 / -Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, "Tiencou (gök gemisi)-5" kargo mekiğinin, "Long March 7 Y6" roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldığı bildirildi.
© AFP 2023 / -
Çin'in uzaya gönderdiği “yeniden kullanılabilir” deneysel uzay aracı, yörüngede 276 gün kaldıktan sonra bugün Dünya’ya döndü.
Çin'in Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle 5 Ağustos 2022'de fırlatılan yeniden kullanılabilir deneysel uzay aracı, bugün yeryüzüne indi.
China's 1st in-tunnel BeiDou Navigation Satellite System-enhanced base station started operation on Shenmu-Shuozhou railway, achieving continuous high-precision positioning of locomotives & personnel with nanosecond-level timing accuracy and cm-level static positioning accuracy. pic.twitter.com/F8FKQ6dSXR— China Science (@ChinaScience) May 8, 2023
Merkezden yapılan açıklamada, uzay aracının yörüngede 276 gün kaldıktan sonra Dünya'ya başarıyla dönmesi, ülkenin yeniden kullanılabilir uzay aracı teknolojilerine ilişkin araştırmalarında kaydedilen önemli bir ilerleme olarak değerlendirildi.
Söz konusu testin, gelecekteki uzay misyonlarının daha elverişli ve düşük maliyetli şekilde gerçekleşmesi açısından da önem taşıdığı belirtildi.
A reusable experimental spacecraft successfully returned to its scheduled landing site at the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest #China today.— Liu Yongfeng (@liupheonix) May 8, 2023
The spacecraft returned after 276 days of in-orbit operation. pic.twitter.com/uGCk2tuCd7