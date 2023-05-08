https://sputniknews.com.tr/20230508/cin-suriyenin-arap-birligine-donusunden-memnun-1070800853.html

Çin, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünden memnun

Çin, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünden memnun

Çin, Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanlarının dün Suriye'nin Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin'in Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü için diplomatik girişimlerde bulunduğunu belirtti.Pekin'in Ortadoğu'da barış ve istikrar için Arap devletlerinin birlik ve beraberlik içinde olmasını desteklediğini vurgulayan Sözcü Vang, Şam'ın Birliğe dönüşünden memnun olduklarını ifade etti.Vang, Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Cai Cün'ün geçen ay Şam'a yaptığı ziyarette Suriye sorununun siyasi çözümü ve ülkenin Arap Birliği'ne dönüşünün kolaylaştırması konusunda muhataplarıyla görüş alışverişinde bulunduğunu, ardından ilgili Arap devletlerine heyetler gönderildiğini aktardı.Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad'ın Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın davetiyle yakında Pekin'i ziyaret edeceği bilgisini paylaşan Vang, "Suriye'nin ve diğer Arap ülkelerinin dostu olarak Çin, Arap dayanışmasını destekleyerek bu yönde çaba göstermeyi sürdürecek." dedi.Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Suriye'nin Birliğe üyeliğini askıya almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230508/rusyadan-suriyenin-arap-birliginin-calismalarina-yeniden-dahil-olmasina-destek-1070760501.html

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