https://sputniknews.com.tr/20230508/cin-suriyenin-arap-birligine-donusunden-memnun-1070800853.html
Çin, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünden memnun
Çin, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünden memnun
Çin, Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanlarının dün Suriye'nin Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T21:02+0300
2023-05-08T21:02+0300
2023-05-08T21:02+0300
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin'in Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü için diplomatik girişimlerde bulunduğunu belirtti.Pekin'in Ortadoğu'da barış ve istikrar için Arap devletlerinin birlik ve beraberlik içinde olmasını desteklediğini vurgulayan Sözcü Vang, Şam'ın Birliğe dönüşünden memnun olduklarını ifade etti.Vang, Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Cai Cün'ün geçen ay Şam'a yaptığı ziyarette Suriye sorununun siyasi çözümü ve ülkenin Arap Birliği'ne dönüşünün kolaylaştırması konusunda muhataplarıyla görüş alışverişinde bulunduğunu, ardından ilgili Arap devletlerine heyetler gönderildiğini aktardı.Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad'ın Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın davetiyle yakında Pekin'i ziyaret edeceği bilgisini paylaşan Vang, "Suriye'nin ve diğer Arap ülkelerinin dostu olarak Çin, Arap dayanışmasını destekleyerek bu yönde çaba göstermeyi sürdürecek." dedi.Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Suriye'nin Birliğe üyeliğini askıya almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230508/rusyadan-suriyenin-arap-birliginin-calismalarina-yeniden-dahil-olmasina-destek-1070760501.html
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çin, suriye, arap birliği
çin, suriye, arap birliği
Çin, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünden memnun
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Çin, Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanlarının dün Suriye'nin Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin'in Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü için diplomatik girişimlerde bulunduğunu belirtti.
Pekin'in Ortadoğu'da barış ve istikrar için Arap devletlerinin birlik ve beraberlik içinde olmasını desteklediğini vurgulayan Sözcü Vang, Şam'ın Birliğe dönüşünden memnun olduklarını ifade etti.
Vang, Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Cai Cün'ün geçen ay Şam'a yaptığı ziyarette Suriye sorununun siyasi çözümü ve ülkenin Arap Birliği'ne dönüşünün kolaylaştırması konusunda muhataplarıyla görüş alışverişinde bulunduğunu, ardından ilgili Arap devletlerine heyetler gönderildiğini aktardı.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad'ın Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın davetiyle yakında Pekin'i ziyaret edeceği bilgisini paylaşan Vang, "Suriye'nin ve diğer Arap ülkelerinin dostu olarak Çin, Arap dayanışmasını destekleyerek bu yönde çaba göstermeyi sürdürecek." dedi.
Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Suriye'nin Birliğe üyeliğini askıya almıştı.