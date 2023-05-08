https://sputniknews.com.tr/20230508/cin-disisleri-bakani-cin-halki-natonun-suclarini-asla-unutmayacak-1070791335.html

Çin Dışişleri Bakanı: Çin halkı NATO'nun suçlarını asla unutmayacak

Çin Dışişleri Bakanı: Çin halkı NATO'nun suçlarını asla unutmayacak

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, Çin halkının NATO'nun Yugoslavya'da işlediği barbarca suçları asla unutmayacağını söyledi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T16:53+0300

2023-05-08T16:53+0300

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dünya

wang wenbin

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çin halk cumhuriyeti

çin komünist partisi (çkp)

nato

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NATO'nun 24 Mart 1999'da Yugoslavya'da başladığı hava saldırılarında, 7 Mayıs tarihinde de Belgrad'daki Çin büyükelçiliğine beş bomba atarak 3 kişinin ölümüne ve 20'den fazla kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Wang, "Çin halkı ABD liderliğindeki NATO'nun barbarca suçlarını da asla unutmayacak. Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından ABD önderliğindeki NATO, Bosna-Hersek'ten Kosova'ya, Irak'tan Afganistan'a, Libya'dan Suriye'ye dünyanın her yerinde defalarca çatışmaları alevlendirdi" ifadelerini kullandı. Sözcü ayrıca, NATO'nun bir yandan kendisini bölgesel bir savunma ittifakı olarak gösterdiğini, diğer yandan da sürekli olarak bölgesel gerilimleri artırdığını ve düşmanlıklar yarattığına dikkat çekti.NATO'nun varlığının Doğu'ya, Asya-Pasifik bölgesine genişletmeye, blok muhalefet yaratmaya ve bölgesel barış ve istikrarı bozmaya devam ettiğini vurgulayan Wang, "ABD önderliğindeki NATO'nun işlediği suçları ciddi şekilde düşünmesi, modası geçmiş, Soğuk Savaş dönemi zihniyetini tamamen terk etmesi ve bölgesel çatışmaları kışkırtmayı, anlaşmazlık ve ayaklanmalara yol açmayı bırakması gerekiyor" dedi.

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wang wenbin, çin, çin halk cumhuriyeti, çin komünist partisi (çkp), nato