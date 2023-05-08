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Çin Dışişleri Bakanı Avrupa turuna çıkıyor: Almanya, Fransa ve Norveç'i ziyaret edecek
Çin Dışişleri Bakanı Avrupa turuna çıkıyor: Almanya, Fransa ve Norveç'i ziyaret edecek
Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, bu hafta Almanya, Fransa ve Norveç'ten oluşan bir Avrupa turuna çıkıyor. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T11:41+0300
2023-05-08T11:41+0300
2023-05-08T11:41+0300
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qin gang
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almanya
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Pekin yönetimi, Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang'ın Pazartesi'den Cuma'ya kadar Almanya, Fransa ve Norveç'i ziyaret edeceğini açıkladı. Dışişleri bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin tarafından yapılan açıklamada, Qin'in üç ülkeden mevkidaşlarıyla görüşeceğini söyledi. Wang, "Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt'in daveti üzerine Qin, 8-12 Mayıs tarihlerinde Almanya, Fransa ve Norveç'i ziyaret edecek" dedi.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise, geçen ay Pekin'e yaptığı bir ziyarette Çin'deki 'insan hakları' meseleleriyle ilgili endişelerini dile getirdiğini ve Tayvan ile artan gerilimin tehlikeleri konusunda uyarıda bulunduğunu söylemişti.Qin ile görüşmesinin ardından yaptığı konuşmada Baerbock, Pekin'i 'Ukrayna'daki savaşı durdurmasını' istemeye çağırmıştı ve "Rusya üzerinde Çin'den daha fazla etkiye sahip başka bir ülke yok" ifadelerini kullanmıştı.
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qin gang, çin, almanya, fransa, norveç
qin gang, çin, almanya, fransa, norveç
Çin Dışişleri Bakanı Avrupa turuna çıkıyor: Almanya, Fransa ve Norveç'i ziyaret edecek
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Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, bu hafta Almanya, Fransa ve Norveç'ten oluşan bir Avrupa turuna çıkıyor.
Pekin yönetimi, Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang'ın Pazartesi'den Cuma'ya kadar Almanya, Fransa ve Norveç'i ziyaret edeceğini açıkladı.
Dışişleri bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin tarafından yapılan açıklamada, Qin'in üç ülkeden mevkidaşlarıyla görüşeceğini söyledi.
Wang, "Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt'in daveti üzerine Qin, 8-12 Mayıs tarihlerinde Almanya, Fransa ve Norveç'i ziyaret edecek" dedi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise, geçen ay Pekin'e yaptığı bir ziyarette Çin'deki 'insan hakları' meseleleriyle ilgili endişelerini dile getirdiğini ve Tayvan ile artan gerilimin tehlikeleri konusunda uyarıda bulunduğunu söylemişti.
Qin ile görüşmesinin ardından yaptığı konuşmada Baerbock, Pekin'i 'Ukrayna'daki savaşı durdurmasını' istemeye çağırmıştı ve "Rusya üzerinde Çin'den daha fazla etkiye sahip başka bir ülke yok" ifadelerini kullanmıştı.