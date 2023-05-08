https://sputniknews.com.tr/20230508/cin-disisleri-bakani-avrupa-turuna-cikiyor-almanya-fransa-ve-norvec-1070768397.html

Çin Dışişleri Bakanı Avrupa turuna çıkıyor: Almanya, Fransa ve Norveç'i ziyaret edecek

Çin Dışişleri Bakanı Avrupa turuna çıkıyor: Almanya, Fransa ve Norveç'i ziyaret edecek

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, bu hafta Almanya, Fransa ve Norveç'ten oluşan bir Avrupa turuna çıkıyor. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T11:41+0300

2023-05-08T11:41+0300

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dünya

qin gang

çin

almanya

fransa

norveç

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Pekin yönetimi, Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang'ın Pazartesi'den Cuma'ya kadar Almanya, Fransa ve Norveç'i ziyaret edeceğini açıkladı. Dışişleri bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin tarafından yapılan açıklamada, Qin'in üç ülkeden mevkidaşlarıyla görüşeceğini söyledi. Wang, "Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt'in daveti üzerine Qin, 8-12 Mayıs tarihlerinde Almanya, Fransa ve Norveç'i ziyaret edecek" dedi.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise, geçen ay Pekin'e yaptığı bir ziyarette Çin'deki 'insan hakları' meseleleriyle ilgili endişelerini dile getirdiğini ve Tayvan ile artan gerilimin tehlikeleri konusunda uyarıda bulunduğunu söylemişti.Qin ile görüşmesinin ardından yaptığı konuşmada Baerbock, Pekin'i 'Ukrayna'daki savaşı durdurmasını' istemeye çağırmıştı ve "Rusya üzerinde Çin'den daha fazla etkiye sahip başka bir ülke yok" ifadelerini kullanmıştı.

çin

almanya

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