https://sputniknews.com.tr/20230508/chp-trabzon-adayi-erdi-cakir-trabzon-imamoglunun-kenti-olaylar-erzurumla-ayni-saatlerde-yasandi-1070860871.html

CHP Trabzon adayı Erdi Çakır: Trabzon İmamoğlu’nun kenti, olaylar Erzurum’la aynı saatlerde yaşandı

CHP Trabzon adayı Erdi Çakır: Trabzon İmamoğlu’nun kenti, olaylar Erzurum’la aynı saatlerde yaşandı

Seçimden tam bir hafta önceki pazar günü olaylı geçti. Erzurum’da, Trabzon’da ve Tarsus’ta yaşanan gerginliklerin yanında Kadıköy’de de Yeşil Sol Partili... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T20:51+0300

2023-05-08T20:51+0300

2023-05-09T20:52+0300

yolcu yolunda gerek

radyo

ekrem imamoğlu

erzurum

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063604860_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ef5729973861b71d6e33b4ec3aed5f65.jpg

Seçimlere bir haftadan az süre kala siyasette atmosfer gergin. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da düzenlediği mitingde yaşananların ardından, aynı gün Tarsus ve Trabzon’da da saldırılar oldu. Kadıköy’de ise Yeşil Sol Partili kadınlar gözaltına alındı.Yeşil Sol Parti vekil adayı: Mersin’de AKP’nin sokaktaki propaganda gücü HÜDA PAR’lılarYeşil Sol Parti Mersin 2. Sıra Milletvekili Adayı Perihan Koca, Tarsus’ta YSP anons aracına taşlı saldırının ardından Mersin’deki son durumu aktardı. HÜDA PAR’ın, Mersin’de AK Parti’nin sokaktaki propaganda gücünü oluşturduğuna dikkat çeken Koca, “Burada Nureddin Nebati’yle yarışıyorum. Yaptığı buluşmalar 150-200 bandında bir kitleyle gerçekleşiyor. Genel olarak AKP tabanının güçlü olduğu yerleri seçiyorlar ama katılımı sağlayanlar genelde HÜDA PAR’lı” ifadelerini kullandı:“21 yıldır iktidardan yılmışlar, bıçak kemiği geçmiş durumda. Yaşadığımız cehennemi herkes görüyor. Ama korkuyorlar. Toplumun diğer kesimleri gibi bir kopuş süreci içinde değiller. 14 Mayıs’ta gidip okulların önüne park edeceğiz, kazanmayacağını düşünüyoruz ama kazanırsa da oy vermiş gibi davranırız diyen AKP ve MHP seçmenleri var. MHP tabanınca çok ciddi bir çözülme var. Onların da burada kemikleşmiş tabanı olduğunu söylemek mümkün ama bu seçimde İYİ Parti’ye çok ciddi bir kayma var. HÜDA PAR’lılar, burada AKP’nin sokaktaki propaganda gücünü oluşturmuş durumda. Dünkü Erdoğan mitingini izlediyseniz, HÜDA PAR tabanının çok katılım sergilediği bir tablo vardı. Burada Nureddin Nebati’yle yarışıyorum. Yaptığı buluşmalar 150-200 bandında bir kitleyle gerçekleşiyor. Genel olarak AKP tabanının güçlü olduğu yerleri seçiyorlar ama katılımı sağlayanlar genelde HÜDA PAR’lı. Bu kendilerine bumerang gibi dönebilir çünkü kadın ve genç seçmen sayısı burada çok fazla. AKP, MHP’den yılgınlık olduğu için HÜDA PAR’ın gelmemesi için muazzam bir tepki var. Sokakta karşı karşıya gelmelere de yansıyor. HÜDA PAR burada iki kere çeşitli provokasyonlar gerçekleştiğini iddia ederek üzerimize suç atmaya kalkmıştı. Özellikle dün Tarsus’taki, Denizli’deki Istanbul’daki, Trabzon’daki saldırılara baktığımızda, bunların münferit vakalar olmadığını ve kendini bilmez birkaç kişiyle sınırlı olmadığını görüyoruz. Bunlar planlı ve programlıydı. Sorumlusu da siyasi iktidarın ta kendisi.”HDP MYK Üyesi Bulut: Yeşil, sarı, kırmızı fularlar vardı, polisler ‘istenmeyen renkler’ olduğunu söylediKadıköy’de gözaltına alınan Yeşil Sol Partili kadınlarla birlikte Yoğurtçu Parkı’nda bulunan HDP MYK Üyesi Elif Bulut da yaşananları anlattı. Yeşil, sarı ve kırmızı renkteki fularların polisler tarafından ‘örgüt propagandası’ olarak değerlendirildiğini iddia eden Bulut, “Anneler takar bunu genelde. Bir anda polisler doldu. Her şey izinliydi. Etrafımız sarıldı. Burayı dağıtacaklarını çünkü içeride ‘istenmeyen renkler’ olduğunu söylediler” dedi:“Dün, uzun süre önce duyurduğumuz bir kadın buluşması vardı. Bir süredir bunun mücadelesini yürütüyorduk. Şenlikli, eğlenceli, bir arada olmaktan mutlu olan birkaç bin kadın bir araya geldik Yoğurtçu Parkı’nda. Seçim döneminde olduğumuz için hâliyle müzikler vardı. Yeşil, sarı, kırmızı fularlar vardı. Anneler takar bunu genelde. Bir anda polisler doldu. Her şey izinliydi. Etrafımız sarıldı. Burayı dağıtacaklarını çünkü içeride ‘istenmeyen renkler’ olduğunu söylediler. Yıllardır bizim buluşmalarımızda, Nevruz kutlamalarında bu renkler takılırdı.”CHP Trabzon Milletvekili Adayı Çakır: Trabzon İmamoğlu’nun kenti, olaylar Erzurum’la aynı saatlerde yaşandıTrabzon’da da AK Partili bir grup ile seçim çalışmaları yapan CHP’liler karşı karşıya geldi. CHP Trabzon Milletvekili Adayı Erdi Çakır, kentte son zamanlarda HÜDA PAR nedeniyle gerginlikler yaşandığını anımsatarak “Trabzon, Ekrem İmamoğlu’nun kenti. Trabzonlu kimliği ağır basan, şehirde karşılığı olan bir isim. Erzurum’daki olayla benzer saatlerde yaşandı bu. Bizim orada korkup geri adım atmamızı beklediler. Böyle olmayınca onlar da şaşırdı aslında” dedi:“Gençlik kollarındaki arkadaşlarımız meşaleler yaktılar, ciddi bir kalabalık vardı. Dikkatimizi çeken bir durum vardı, hemen 20 metre yanımızda bir AK Parti standı vardı. Biz de orada bir provokasyon olma ihtimaline karşı, zaten Trabzon HÜDA PAR nedeniyle gerginlikler yaşandı, arkadaşlarımızla aralarına set kurduk. Tatsızlık çıkmasın diye oradaydık. Sonrasında AKP’li bir grubun toplanıp geldiğine dair bir duyum aldık. Biz de zaten orada bulunmamız gereken zamanı tamamlamıştık, gidiyorduk. Arkadaşlara çadırları toplayalım dedim. Arkadaşlar dağıldı, 20-25 kişilik bir grubumuz vardı. Maraş Caddesi’nde seçim koordinasyon merkezimize gidiyorduk. Karşıdan bir grup geldi. Başlarında şu an AKP İl Başkanı, milletvekili Bahar Hanım, milletvekili adayları vardı. Bize doğru yürüdüler, biz de onlara doğru yürüdük. Slogan atarak üzerimize gelmeye başladılar. Ben de kadın arkadaşlarımızı arkama aldık zarar gelmesin diye. Küfrettiler, yumruk atmaya çalıştılar. Bizi ayırmaya gelen polisler, “Sizi buradan çıkarmak zorundayız linci engellemek için” dediler. Yani bir linç olasılığı vardı. Uzun yıllardır siyasetle uğraşıyorum, Trabzon’da siyaset yapıyorum. Bunlar taraftar grubu, parayla çağrılmış arkadaşlar. AKP İl Başkanı bir açıklama yaptı, bize saldıranlara tepki olarak gittik dediler. Öyle bir şey olmadığını söyledik, MOBESE görüntüleri, kamera görüntüleri ortada. Eğer böyle bir şey varsa özür dileriz dedik. Ama öyle bir şey yoksa gereğini yapın dedik. Şu ana kadar hiçbir işlem yapılmadı. Dünkü olay bir tesadüf değil. Trabzon, Ekrem İmamoğlu’nun kenti. Trabzonlu kimliği ağır basan, şehirde karşılığı olan bir isim. Erzurum’daki olayla benzer saatlerde yaşandı bu. Bizim orada korkup geri adım atmamızı beklediler. Böyle olmayınca onlar da şaşırdı aslında

erzurum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

radyo, ekrem imamoğlu, erzurum, seçim