https://sputniknews.com.tr/20230508/bucada-chp-secim-burosuna-saldiri-1070805416.html

Buca'da CHP seçim bürosuna saldırı

Buca'da CHP seçim bürosuna saldırı

İzmir Buca'da CHP'nin seçim bürosuna saldırı düzenlendi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T23:35+0300

2023-05-08T23:35+0300

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2023 türkiye seçimleri

chp

izmir

seçim bürosu

saldırı

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İzmir'de CHP'nin seçim afişlerinin asıldığı bir kıraathaneye saldırı girişiminde bulunulduğu öğrenildi.CHP Buca İlçe Örgütü tarafından asıldığı bildirilen afişlere gerçekleştirilen saldırıyla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, "Provokatörler bu kez İzmir Buca’da ortaya çıktı. Bir grup alçak, CHP’nin seçim afişlerinin olduğu bir kahvehaneye saldırdı" ifadelerini kullandı.Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’daki mitingine ve bugün de CHP’nin Şanlıurfa’daki seçim bürosuna saldırı düzenlenmişti.

izmir

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chp, izmir, seçim bürosu, saldırı