https://sputniknews.com.tr/20230508/bucada-chp-secim-burosuna-saldiri-1070805416.html
Buca'da CHP seçim bürosuna saldırı
Buca'da CHP seçim bürosuna saldırı
İzmir Buca'da CHP'nin seçim bürosuna saldırı düzenlendi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T23:35+0300
2023-05-08T23:35+0300
2023-05-08T23:35+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
izmir
seçim bürosu
saldırı
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İzmir'de CHP'nin seçim afişlerinin asıldığı bir kıraathaneye saldırı girişiminde bulunulduğu öğrenildi.CHP Buca İlçe Örgütü tarafından asıldığı bildirilen afişlere gerçekleştirilen saldırıyla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, "Provokatörler bu kez İzmir Buca’da ortaya çıktı. Bir grup alçak, CHP’nin seçim afişlerinin olduğu bir kahvehaneye saldırdı" ifadelerini kullandı.Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’daki mitingine ve bugün de CHP’nin Şanlıurfa’daki seçim bürosuna saldırı düzenlenmişti.
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chp, izmir, seçim bürosu, saldırı
chp, izmir, seçim bürosu, saldırı
Buca'da CHP seçim bürosuna saldırı
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İzmir Buca'da CHP'nin seçim bürosuna saldırı düzenlendi.
İzmir'de CHP'nin seçim afişlerinin asıldığı bir kıraathaneye saldırı girişiminde bulunulduğu öğrenildi.
CHP Buca İlçe Örgütü tarafından asıldığı bildirilen afişlere gerçekleştirilen saldırıyla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, "Provokatörler bu kez İzmir Buca’da ortaya çıktı. Bir grup alçak, CHP’nin seçim afişlerinin olduğu bir kahvehaneye saldırdı" ifadelerini kullandı.
Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’daki mitingine ve bugün de CHP’nin Şanlıurfa’daki seçim bürosuna saldırı düzenlenmişti.