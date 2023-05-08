https://sputniknews.com.tr/20230508/borrell-ukraynadaki-catisma-bati-ile-dunya-arasindaki-gorus-farkliligini-ortaya-cikardi-1070793310.html
Borrell: Ukrayna’daki çatışma Batı ile dünya arasındaki görüş farklılığını ortaya çıkardı
Borrell: Ukrayna’daki çatışma Batı ile dünya arasındaki görüş farklılığını ortaya çıkardı
AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna’daki çatışmanın, Batı ilâ dünyanın diğer bölgeleri arasındaki görüş farklılıklarını ortaya... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T17:43+0300
2023-05-08T17:43+0300
2023-05-08T17:43+0300
dünya
josep borrell
ukrayna
batı
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/1f/1044164124_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_564624ba43b7d1e8b5c92a9b2b477a3e.jpg
Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, kendi bloğundan yaptığı değerlendirmede, “Batı ile dünyanın geri kalanı arasındaki bölünme savaşı ötesine çıkıyor. Aksine, bu savaş, büyük hayal kırıklığının, sözün doğrusu, soğuk savaş bittikten sonra Batı’nın yanlış yönettiği küreselleşmesinin yol açtığı öfkenin bir sonucu” ifadesini kullandı.Bu bölünmenin giderek derinleşeceğini ve uçuruma dönüşebileceğini yazan Borrell, “Terminoloji bir yana, kalkınmakta olan ülkelerin beklentilerini ve memnuniyetsizliklerini ciddiye almalıyız. Ama esas olarak, bu dünyada bir fikir savaşı ve dahası, bir teklif savaşı yaşanıyor” dedi.Borrell ayrıca Ukrayna’daki çatışmanın Transatlantik ittifakını birleştirdiğini savundu.
ukrayna
batı
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/1f/1044164124_39:0:1639:1200_1920x0_80_0_0_0085e631c0a220a486f3e020feeaf0c6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
josep borrell, ukrayna, batı, rusya
josep borrell, ukrayna, batı, rusya
Borrell: Ukrayna’daki çatışma Batı ile dünya arasındaki görüş farklılığını ortaya çıkardı
Abone ol
AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna’daki çatışmanın, Batı ilâ dünyanın diğer bölgeleri arasındaki görüş farklılıklarını ortaya çıkardığını belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, kendi bloğundan yaptığı değerlendirmede, “Batı ile dünyanın geri kalanı arasındaki bölünme savaşı ötesine çıkıyor. Aksine, bu savaş, büyük hayal kırıklığının, sözün doğrusu, soğuk savaş bittikten sonra Batı’nın yanlış yönettiği küreselleşmesinin yol açtığı öfkenin bir sonucu” ifadesini kullandı.
Bu bölünmenin giderek derinleşeceğini ve uçuruma dönüşebileceğini yazan Borrell, “Terminoloji bir yana, kalkınmakta olan ülkelerin beklentilerini ve memnuniyetsizliklerini ciddiye almalıyız. Ama esas olarak, bu dünyada bir fikir savaşı ve dahası, bir teklif savaşı yaşanıyor” dedi.
Borrell ayrıca Ukrayna’daki çatışmanın Transatlantik ittifakını birleştirdiğini savundu.