https://sputniknews.com.tr/20230508/borrell-ukraynadaki-catisma-bati-ile-dunya-arasindaki-gorus-farkliligini-ortaya-cikardi-1070793310.html

Borrell: Ukrayna’daki çatışma Batı ile dünya arasındaki görüş farklılığını ortaya çıkardı

Borrell: Ukrayna’daki çatışma Batı ile dünya arasındaki görüş farklılığını ortaya çıkardı

AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna’daki çatışmanın, Batı ilâ dünyanın diğer bölgeleri arasındaki görüş farklılıklarını ortaya... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T17:43+0300

2023-05-08T17:43+0300

2023-05-08T17:43+0300

dünya

josep borrell

ukrayna

batı

rusya

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Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, kendi bloğundan yaptığı değerlendirmede, “Batı ile dünyanın geri kalanı arasındaki bölünme savaşı ötesine çıkıyor. Aksine, bu savaş, büyük hayal kırıklığının, sözün doğrusu, soğuk savaş bittikten sonra Batı’nın yanlış yönettiği küreselleşmesinin yol açtığı öfkenin bir sonucu” ifadesini kullandı.Bu bölünmenin giderek derinleşeceğini ve uçuruma dönüşebileceğini yazan Borrell, “Terminoloji bir yana, kalkınmakta olan ülkelerin beklentilerini ve memnuniyetsizliklerini ciddiye almalıyız. Ama esas olarak, bu dünyada bir fikir savaşı ve dahası, bir teklif savaşı yaşanıyor” dedi.Borrell ayrıca Ukrayna’daki çatışmanın Transatlantik ittifakını birleştirdiğini savundu.

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josep borrell, ukrayna, batı, rusya