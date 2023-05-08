https://sputniknews.com.tr/20230508/berlinde-mahkeme-8-ve-9-mayis-tarihlerinde-rus-bayragini-gosterilerde-kullanma-yasagini-kaldirdi-1070760709.html
Berlin’de mahkeme, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Rus bayrağını gösterilerde kullanma yasağını kaldırdı
Berlin’de mahkeme, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Rus bayrağını gösterilerde kullanma yasağını kaldırdı
Berlin İdare Mahkemesi, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Zafer Bayramı gösterilerinde Rus bayrağının kullanılmasına daha önce polis tarafından getirilen yasağı... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T05:45+0300
2023-05-08T05:45+0300
2023-05-08T05:45+0300
dünya
berlin
rusya
avrupa
rusya bayrağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062989427_0:87:2999:1773_1920x0_80_0_0_69cc8fb1eb7a8cdc21c248357d1875c5.jpg
Alman Taz gazetesinin haberine göre Berlin İdare Mahkemesi, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Sovyet anıtlarının bulunduğu alanlarda Rus bayrağının kullanılmasına daha önce polis tarafından getirilen yasağı kaldırdı.Mahkeme bununla birlikte Rus sembollerin kullanılmasına getirilen yasağı da kaldırmış oldu. Polis ise mahkemenin bu kararı ile ilgili olarak bir üst merciye şikayette bulundu.Berlin polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bu sabah Berlin-Brandenburg Yüksek İdari Mahkemesine şikayette bulunduk” ifadelerine yer verildi.Daha önce polis, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Berlin’deki Sovyet anıtlarının sahalarında Rusya ve Ukrayna bayraklarının asılmasını, ayrıca ilgili sembollerin kullanılmasını yasaklamıştı. Yasak, Rusya’nın ‘propaganda sembolü’ olduğu iddiasıyla ‘V’ ve ‘Z’ harflerinin ve 2. Dünya Savaşı’nda Sovyet ordusunun Nazilere karşı kazandığı zaferin simgesi olan Aziz Georgiy Kurdelesi’nin kullanımını da kapsamıştı.5 Mayıs'ta Berlin İdari Mahkemesi, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Sovyet anıtlarının bulunduğu alanlarda Ukrayna bayrağının ve sembollerinin kullanılmasına daha önce polis tarafından getirilen yasağı kaldırmıştı, polis buna itiraz etmemişti.
berlin
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062989427_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f15ba5aa33a3f2c4d4e95cdcfd0ada1d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
berlin, rusya, avrupa, rusya bayrağı
berlin, rusya, avrupa, rusya bayrağı
Berlin’de mahkeme, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Rus bayrağını gösterilerde kullanma yasağını kaldırdı
Abone ol
Berlin İdare Mahkemesi, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Zafer Bayramı gösterilerinde Rus bayrağının kullanılmasına daha önce polis tarafından getirilen yasağı kaldırdı.
Alman Taz gazetesinin haberine göre Berlin İdare Mahkemesi, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Sovyet anıtlarının bulunduğu alanlarda Rus bayrağının kullanılmasına daha önce polis tarafından getirilen yasağı kaldırdı.
Mahkeme bununla birlikte Rus sembollerin kullanılmasına getirilen yasağı da kaldırmış oldu. Polis ise mahkemenin bu kararı ile ilgili olarak bir üst merciye şikayette bulundu.
Berlin polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bu sabah Berlin-Brandenburg Yüksek İdari Mahkemesine şikayette bulunduk” ifadelerine yer verildi.
Daha önce polis, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Berlin’deki Sovyet anıtlarının sahalarında Rusya ve Ukrayna bayraklarının asılmasını, ayrıca ilgili sembollerin kullanılmasını yasaklamıştı. Yasak, Rusya’nın ‘propaganda sembolü’ olduğu iddiasıyla ‘V’ ve ‘Z’ harflerinin ve 2. Dünya Savaşı’nda Sovyet ordusunun Nazilere karşı kazandığı zaferin simgesi olan Aziz Georgiy Kurdelesi’nin kullanımını da kapsamıştı.
5 Mayıs'ta Berlin İdari Mahkemesi, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Sovyet anıtlarının bulunduğu alanlarda Ukrayna bayrağının ve sembollerinin kullanılmasına daha önce polis tarafından getirilen yasağı kaldırmıştı, polis buna itiraz etmemişti.