https://sputniknews.com.tr/20230508/berlinde-mahkeme-8-ve-9-mayis-tarihlerinde-rus-bayragini-gosterilerde-kullanma-yasagini-kaldirdi-1070760709.html

Berlin’de mahkeme, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Rus bayrağını gösterilerde kullanma yasağını kaldırdı

Berlin’de mahkeme, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Rus bayrağını gösterilerde kullanma yasağını kaldırdı

Berlin İdare Mahkemesi, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Zafer Bayramı gösterilerinde Rus bayrağının kullanılmasına daha önce polis tarafından getirilen yasağı... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T05:45+0300

2023-05-08T05:45+0300

2023-05-08T05:45+0300

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Alman Taz gazetesinin haberine göre Berlin İdare Mahkemesi, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Sovyet anıtlarının bulunduğu alanlarda Rus bayrağının kullanılmasına daha önce polis tarafından getirilen yasağı kaldırdı.Mahkeme bununla birlikte Rus sembollerin kullanılmasına getirilen yasağı da kaldırmış oldu. Polis ise mahkemenin bu kararı ile ilgili olarak bir üst merciye şikayette bulundu.Berlin polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bu sabah Berlin-Brandenburg Yüksek İdari Mahkemesine şikayette bulunduk” ifadelerine yer verildi.Daha önce polis, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Berlin’deki Sovyet anıtlarının sahalarında Rusya ve Ukrayna bayraklarının asılmasını, ayrıca ilgili sembollerin kullanılmasını yasaklamıştı. Yasak, Rusya’nın ‘propaganda sembolü’ olduğu iddiasıyla ‘V’ ve ‘Z’ harflerinin ve 2. Dünya Savaşı’nda Sovyet ordusunun Nazilere karşı kazandığı zaferin simgesi olan Aziz Georgiy Kurdelesi’nin kullanımını da kapsamıştı.5 Mayıs'ta Berlin İdari Mahkemesi, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Sovyet anıtlarının bulunduğu alanlarda Ukrayna bayrağının ve sembollerinin kullanılmasına daha önce polis tarafından getirilen yasağı kaldırmıştı, polis buna itiraz etmemişti.

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