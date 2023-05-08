https://sputniknews.com.tr/20230508/berlinde-9-mayista-rusya-ve-sovyetler-bayraklarina-verilen-izin-iptal-edildi-1070803572.html

Berlin’de 9 Mayıs’ta Rusya ve Sovyetler bayraklarına verilen izin iptal edildi

Berlin’de 9 Mayıs’ta Rusya ve Sovyetler bayraklarına verilen izin iptal edildi

Berlin Yüksek İdare Mahkemesi, 9 Mayıs’ta Sovyet anıtlarına Rusya ve SSCB bayraklarının asılması iznini iptal etti. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T22:43+0300

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Berlin polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yüksek İdare Mahkemesi şikayeti haklı buldu. Önceden belirlenmiş anıtlarda, Rusya ve SSCB bayraklarının yanı sıra Aziz Georgiy Kurdelesi ve bayrağının sergilenmesi hala yasak” ifadeleri kullanıldı.Daha önce polis, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Berlin’deki Sovyet anıtlarına Rusya ve Ukrayna bayraklarının asılmasını, ayrıca ilgili sembollerin kullanılmasını yasaklamıştı. Yasak, Rusya’nın ‘propaganda sembolü’ olduğu iddiasıyla ‘V’ ve ‘Z’ harflerinin ve 2. Dünya Savaşı’nda Sovyet ordusunun Nazilere karşı kazandığı zaferin simgesi olan Aziz Georgiy Kurdelesi’nin kullanımını da kapsamıştı. Berlin İdari Mahkemesi, bu yasağı kaldırmıştı, polis de buna itiraz etmemişti.

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almanya, 9 mayıs zafer bayramı, berlin, rusya, sovyetler birliği