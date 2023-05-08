https://sputniknews.com.tr/20230508/berlinde-9-mayista-rusya-ve-sovyetler-bayraklarina-verilen-izin-iptal-edildi-1070803572.html
Berlin’de 9 Mayıs’ta Rusya ve Sovyetler bayraklarına verilen izin iptal edildi
Berlin’de 9 Mayıs’ta Rusya ve Sovyetler bayraklarına verilen izin iptal edildi
Berlin Yüksek İdare Mahkemesi, 9 Mayıs’ta Sovyet anıtlarına Rusya ve SSCB bayraklarının asılması iznini iptal etti. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T22:43+0300
2023-05-08T22:43+0300
2023-05-08T22:43+0300
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9 mayıs zafer bayramı
berlin
rusya
sovyetler birliği
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Berlin polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yüksek İdare Mahkemesi şikayeti haklı buldu. Önceden belirlenmiş anıtlarda, Rusya ve SSCB bayraklarının yanı sıra Aziz Georgiy Kurdelesi ve bayrağının sergilenmesi hala yasak” ifadeleri kullanıldı.Daha önce polis, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Berlin’deki Sovyet anıtlarına Rusya ve Ukrayna bayraklarının asılmasını, ayrıca ilgili sembollerin kullanılmasını yasaklamıştı. Yasak, Rusya’nın ‘propaganda sembolü’ olduğu iddiasıyla ‘V’ ve ‘Z’ harflerinin ve 2. Dünya Savaşı’nda Sovyet ordusunun Nazilere karşı kazandığı zaferin simgesi olan Aziz Georgiy Kurdelesi’nin kullanımını da kapsamıştı. Berlin İdari Mahkemesi, bu yasağı kaldırmıştı, polis de buna itiraz etmemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230508/zaharova-ukraynada-9-mayisi-avrupa-gununu-ilan-eden-zelenskiyi-yahuda-olarak-adlandirdi-1070797584.html
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almanya, 9 mayıs zafer bayramı, berlin, rusya, sovyetler birliği
almanya, 9 mayıs zafer bayramı, berlin, rusya, sovyetler birliği
Berlin’de 9 Mayıs’ta Rusya ve Sovyetler bayraklarına verilen izin iptal edildi
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Berlin Yüksek İdare Mahkemesi, 9 Mayıs’ta Sovyet anıtlarına Rusya ve SSCB bayraklarının asılması iznini iptal etti.
Berlin polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yüksek İdare Mahkemesi şikayeti haklı buldu. Önceden belirlenmiş anıtlarda, Rusya ve SSCB bayraklarının yanı sıra Aziz Georgiy Kurdelesi ve bayrağının sergilenmesi hala yasak” ifadeleri kullanıldı.
Daha önce polis, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde Berlin’deki Sovyet anıtlarına Rusya ve Ukrayna bayraklarının asılmasını, ayrıca ilgili sembollerin kullanılmasını yasaklamıştı. Yasak, Rusya’nın ‘propaganda sembolü’ olduğu iddiasıyla ‘V’ ve ‘Z’ harflerinin ve 2. Dünya Savaşı’nda Sovyet ordusunun Nazilere karşı kazandığı zaferin simgesi olan Aziz Georgiy Kurdelesi’nin kullanımını da kapsamıştı. Berlin İdari Mahkemesi, bu yasağı kaldırmıştı, polis de buna itiraz etmemişti.