https://sputniknews.com.tr/20230508/benzin-ve-motorine-zam-1070762076.html
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam gelecek. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T08:46+0300
2023-05-08T08:46+0300
2023-05-08T08:46+0300
ekonomi
benzin
motorin
zam
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Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 43 kuruş, motorinde 66 kuruş artacak.Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19,82 TL’ye, Ankara’da 20.17 TL’ye, İzmir’de 20.16 TL’ye yükselecek.Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 18,58 TL’ye, Ankara’da 18.94 TL’ye, İzmir’de 19.04 TL’ye yükselecek.Fiyatlar, rafineri uzaklıkları ve bayi kârlarına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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benzin, motorin, zam
Benzin ve motorine zam
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Benzin ve motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam gelecek.
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 43 kuruş, motorinde 66 kuruş artacak.
Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19,82 TL’ye, Ankara’da 20.17 TL’ye, İzmir’de 20.16 TL’ye yükselecek.
Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 18,58 TL’ye, Ankara’da 18.94 TL’ye, İzmir’de 19.04 TL’ye yükselecek.
Fiyatlar, rafineri uzaklıkları ve bayi kârlarına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.