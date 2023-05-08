https://sputniknews.com.tr/20230508/benzin-ve-motorine-zam-1070762076.html

Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam gelecek. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T08:46+0300

2023-05-08T08:46+0300

2023-05-08T08:46+0300

ekonomi

benzin

motorin

zam

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Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 43 kuruş, motorinde 66 kuruş artacak.Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19,82 TL’ye, Ankara’da 20.17 TL’ye, İzmir’de 20.16 TL’ye yükselecek.Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 18,58 TL’ye, Ankara’da 18.94 TL’ye, İzmir’de 19.04 TL’ye yükselecek.Fiyatlar, rafineri uzaklıkları ve bayi kârlarına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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2023

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Sputnik Türkiye

benzin, motorin, zam