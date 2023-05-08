https://sputniknews.com.tr/20230508/bakan-varank-kent-meydaninda-bize-saldiri-oldugunda-ya-uzulduk-gecmis-olsun-mesaji-beklerdik-1070793157.html

Bakan Varank: Kent Meydanı'nda bize saldırı olduğunda 'ya üzüldük, geçmiş olsun mesajı' beklerdik

Bakan Varank: Kent Meydanı'nda bize saldırı olduğunda 'ya üzüldük, geçmiş olsun mesajı' beklerdik

Bursa'da kalabalığa hitap eden Bakan Varank "Şiddete karşıyız. Asla ve kata kim yapıyorsa, kimden geliyorsa şiddet kabul edilmez ama şiddet kim yaparsa yapsın... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T17:46+0300

2023-05-08T17:46+0300

2023-05-08T17:47+0300

mustafa varank

2023 türkiye seçimleri

şiddet

seçim

ekrem imamoğlu

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şiddete karşı olduklarını belirterek, "Asla ve kata kim yapıyorsa, kimden geliyorsa şiddet kabul edilmez ama şiddet kim yaparsa yapsın karşı çıkmamız lazım. Bakınız Kent Meydanında bize bir saldırı olduğunda bu koalisyonun ortaklarından en azından biz de bir açıklama beklerdik. 'Ya üzüldük, geçmiş olsun mesajı' beklerdik" şeklinde konuştu.Varank, 21 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'ye hizmet ettiklerini, yatırımlar yaptıklarını ve vatandaşları hak ettiği imkanlarla buluşturduklarını anlattı.14 Mayıs'tan sonra da aynı şevk ve heyecanla buna devam etmek istediklerini söyleyen Bakan Varank, muhalefetin, AK Parti'nin üretim, yatırım ve projelerine hep karşı çıktığını dile getirdi.Varank, "Ne zaman bir iş yapmaya kalksak, bir yatırım yapmaya kalksak, bir proje üretmeye kalksak hep bizim karşımıza dikildiler. 'Yaptırmayız. Bu iş olmaz' dediler, karşı çıktılar. Biz onlara tabii ki aldırış etmedik. Biz bu millete sevdamızla üretmeye, çalışmaya devam ettik. Hamdolsun şimdiye kadar hem Bursamızı hem Türkiye'yi en güzel eserlerle buluşturduk, kavuşturduk" dedi.Varank, muhalefetin dediklerini dikkate alsalardı Türkiye'nin otomobili Togg ile şehir hastaneleri ve birçok projenin gerçekleşmeyeceğini ifade ederek, hizmet kervanının devam etmesi için 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar en güçlü şekilde desteklenmesi gerektiğini vurguladı.Bakan Varank, "Ben sizlerden söz almak istiyorum. 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızı en güçlü şekilde tekrar cumhurbaşkanı yapmaya var mıyız? Sayın Cumhurbaşkanımız Allah'ın izniyle takımın kaptanı olacak. O kaptan köşkünde oturacak ama onun takım arkadaşlarını da desteklemeniz lazım. Onun ekip arkadaşlarını yalnız bırakmamanız lazım. Cumhur İttifakı'nı Meclis'te çoğunluğa getirmeniz lazım. Eğer onu başarırsak Meclis'te de çoğunluğumuz olursa evvelallah bizim önümüz açık. Bizi kimse durduramaz" diye konuştu.'Aziz milletimiz bu ülkede teröre tekrar müsaade etmez'Millet İttifakı'nın seçimi kazanabilmek için "terör örgütleriyle kirli pazarlıklar yaptığını" ifade eden Varank, "PKK'yla pazarlık yapıyorlar. FETÖ'yle pazarlık yapıyorlar. PKK'nın Kandil'deki sözde liderleri her gün açıklama yapıyor. '14 Mayıs'tan sonra İmralı'nın kapılarını kıracağız' diyorlar. '14 Mayıs'tan sonra hapishanedeki teröristleri dışarı çıkaracağız' diyorlar. '14 Mayıs'tan sonra bu ülkeye özerklik getireceğiz' diyorlar" değerlendirmesini yaptı."Peki bunu kime güvenerek diyorlar? Kılıçdaroğlu'na güvenerek bunları söylüyorlar ama aziz milletimiz bu ülkede teröre tekrar müsaade etmez. Terör örgütlerinin bu ülkenin gündemini esir almasına müsaade etmez." diyen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:'Seçim meydanları şiddeti kabul etmez'Seçim meydanlarında tartışmaların olabileceğine değinen Varank, ancak siyaset meydanında çatışmanın ve şiddetin asla olmaması gerektiğini bildirdi.Dün Bursa Kent Meydanında bir olay yaşandığını kaydeden Mustafa Varank, "Bizim mobil aracımızın bulunduğu yerde vatandaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul mitingini izlediği yerde HDP'li, Yeşil Sol Partili birtakım insanlar bizim arkadaşlarımıza saldırdılar. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan da seçim otobüsüne saldırı olduğunu açıkladı" dedi.Erzurum'da birtakım olaylar yaşandığını ve seçim meydanlarının şiddeti kabul etmeyeceğini vurgulayan Varank, "Bu şiddete karşıyız. Asla ve kata kim yapıyorsa, kimden geliyorsa şiddet kabul edilmez ama şiddet kim yaparsa yapsın karşı çıkmamız lazım. Bakınız Kent Meydanında bize bir saldırı olduğunda bu koalisyonun ortaklarından en azından biz de bir açıklama beklerdik. 'Ya üzüldük, geçmiş olsun mesajı' beklerdik. CHP'nin il başkanından, İYİ Parti'nin il başkanından, DEVA'nın il başkanından. Bunlardan hiç ses çıkıyor mu? Çıkmıyor" ifadelerini kullandı.Bakan Varank, konuşmasını şöyle tamamladı:

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mustafa varank, şiddet, seçim, ekrem imamoğlu