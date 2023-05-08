Bakan Varank: Kent Meydanı'nda bize saldırı olduğunda 'ya üzüldük, geçmiş olsun mesajı' beklerdik

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
Canlı
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi Dolgov, Türkiye-Suriye yakınlaşmasını değerlendirdi
08:16
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’li yazar Larison: ABD, Zelenskiy’yi toprak kaybını kabullenmeye zorlayacak
08:29
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Pyotr İlyiç Çaykovski'nin Doğum Günü
09:00
5 dk
ÖZEL HABER
Polonya halkı Ukrayna’dan rahatsız
09:16
2 dk
ÖZEL HABER
Suriye lideri Esad: Mali işlemlerde Dolar yerine Yuan’a geçilmeli
09:32
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’den Ukrayna’ya: İstediğiniz silahların yüzde 100’ünü verdik
09:45
2 dk
ÖZEL HABER
IMF Başkanı: Dünya genelinde dolardan vazgeçiş gözlemleniyor
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Medvedev: Elon Musk Twitter ile baş edemedi
10:16
2 dk
ÖZEL HABER
Enerji uzmanı Aslanoğlu: Türkiye petrol için uygun bir merkez olabilir
10:30
3 dk
Canlı
10:44
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Çay bahçesinden arabesk müziğin zirvesine
13:04
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
ÖZEL HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Ukrayna bölünmeli
14:42
2 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tuğgeneral Prof. Erenel: Bir buçuk milyona yakın göçmenin Türkiye’ye gelme tehlikesi var
14:58
6 dk
ÖZEL HABER
AB, Ukrayna tahılının 5 ülke tarafından yasaklanması ile ilgili açıklama
15:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Dönmez: Nietzsche'nin modern insanın 'Her şeyi ben yönetirim' düşüncesine itirazı var
17:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Avrupa Birliği’nin tahıl aldatmacası: Sadece yüzde 2.5’i Afrika’ya gitti
18:36
3 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tuğgeneral Prof. Erenel: Bir buçuk milyona yakın göçmenin Türkiye’ye gelme tehlikesi var
19:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Çay bahçesinden arabesk müziğin zirvesine
19:14
12 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Çin’e kanser ilacı
19:44
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Pyotr İlyiç Çaykovski'nin Doğum Günü
20:00
5 dk
ÖZEL HABER
Batı Ukrayna’ya gönderilen silahlar için endişeli
20:13
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya İHA’lar için yeni sistem geliştirdi
20:31
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin hedefi Rusya-Çin ittifakına engel olmak
20:44
2 dk
ÖZEL HABER
Ekonomi Uzmanı Rojas: Dolar iddia edildiği gibi güçlü değil
21:00
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy, ABD’den rahatsız: Bu kesinlikle kötü bir hikaye oldu
21:13
4 dk
ÖZEL HABER
Macaristan’dan AB’ye Rusya vetosu
21:44
2 dk
ÖZEL HABER
ABD bozulan ekonomisini Ukrayna’daki savaşla düze çıkarıyor
22:00
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy NATO’ya seslendi: Çok net bir sinyal almak isteriz
22:14
2 dk
ÖZEL HABER
Duma’da ‘Kartal Filosu’ önerisi
22:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
IAOM Avrasya Başkanı Ulusoy: Tahıl Koridoru Anlaşması uzatılacak mı bilmiyoruz
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İmamoğlu'na Erzurum'da taşlı saldırı
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
43 dk
SEÇİM ÖZEL
TKP Milletvekili adayı İlyas Salman Radyo Sputnik'te
13:31
23 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Mobbinge karşı alınması gereken önlemler nelerdir?
14:07
53 dk
ANLAT BANA
İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Subaşı: Erzurum'da ortada bir kışkırtma olduğu çok net
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Suriye Arap Birliğine geri döndü
16:04
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Erzurum olayının yankıları
17:04
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230508/bakan-varank-kent-meydaninda-bize-saldiri-oldugunda-ya-uzulduk-gecmis-olsun-mesaji-beklerdik-1070793157.html
Bakan Varank: Kent Meydanı'nda bize saldırı olduğunda 'ya üzüldük, geçmiş olsun mesajı' beklerdik
Bakan Varank: Kent Meydanı'nda bize saldırı olduğunda 'ya üzüldük, geçmiş olsun mesajı' beklerdik
Bursa'da kalabalığa hitap eden Bakan Varank "Şiddete karşıyız. Asla ve kata kim yapıyorsa, kimden geliyorsa şiddet kabul edilmez ama şiddet kim yaparsa yapsın... 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T17:46+0300
2023-05-08T17:47+0300
mustafa varank
2023 türkiye seçimleri
şiddet
seçim
ekrem imamoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/15/1070028164_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3fce394519bc11de7ff9f8a5491883f7.jpg
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şiddete karşı olduklarını belirterek, "Asla ve kata kim yapıyorsa, kimden geliyorsa şiddet kabul edilmez ama şiddet kim yaparsa yapsın karşı çıkmamız lazım. Bakınız Kent Meydanında bize bir saldırı olduğunda bu koalisyonun ortaklarından en azından biz de bir açıklama beklerdik. 'Ya üzüldük, geçmiş olsun mesajı' beklerdik" şeklinde konuştu.Varank, 21 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'ye hizmet ettiklerini, yatırımlar yaptıklarını ve vatandaşları hak ettiği imkanlarla buluşturduklarını anlattı.14 Mayıs'tan sonra da aynı şevk ve heyecanla buna devam etmek istediklerini söyleyen Bakan Varank, muhalefetin, AK Parti'nin üretim, yatırım ve projelerine hep karşı çıktığını dile getirdi.Varank, "Ne zaman bir iş yapmaya kalksak, bir yatırım yapmaya kalksak, bir proje üretmeye kalksak hep bizim karşımıza dikildiler. 'Yaptırmayız. Bu iş olmaz' dediler, karşı çıktılar. Biz onlara tabii ki aldırış etmedik. Biz bu millete sevdamızla üretmeye, çalışmaya devam ettik. Hamdolsun şimdiye kadar hem Bursamızı hem Türkiye'yi en güzel eserlerle buluşturduk, kavuşturduk" dedi.Varank, muhalefetin dediklerini dikkate alsalardı Türkiye'nin otomobili Togg ile şehir hastaneleri ve birçok projenin gerçekleşmeyeceğini ifade ederek, hizmet kervanının devam etmesi için 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar en güçlü şekilde desteklenmesi gerektiğini vurguladı.Bakan Varank, "Ben sizlerden söz almak istiyorum. 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızı en güçlü şekilde tekrar cumhurbaşkanı yapmaya var mıyız? Sayın Cumhurbaşkanımız Allah'ın izniyle takımın kaptanı olacak. O kaptan köşkünde oturacak ama onun takım arkadaşlarını da desteklemeniz lazım. Onun ekip arkadaşlarını yalnız bırakmamanız lazım. Cumhur İttifakı'nı Meclis'te çoğunluğa getirmeniz lazım. Eğer onu başarırsak Meclis'te de çoğunluğumuz olursa evvelallah bizim önümüz açık. Bizi kimse durduramaz" diye konuştu.'Aziz milletimiz bu ülkede teröre tekrar müsaade etmez'Millet İttifakı'nın seçimi kazanabilmek için "terör örgütleriyle kirli pazarlıklar yaptığını" ifade eden Varank, "PKK'yla pazarlık yapıyorlar. FETÖ'yle pazarlık yapıyorlar. PKK'nın Kandil'deki sözde liderleri her gün açıklama yapıyor. '14 Mayıs'tan sonra İmralı'nın kapılarını kıracağız' diyorlar. '14 Mayıs'tan sonra hapishanedeki teröristleri dışarı çıkaracağız' diyorlar. '14 Mayıs'tan sonra bu ülkeye özerklik getireceğiz' diyorlar" değerlendirmesini yaptı."Peki bunu kime güvenerek diyorlar? Kılıçdaroğlu'na güvenerek bunları söylüyorlar ama aziz milletimiz bu ülkede teröre tekrar müsaade etmez. Terör örgütlerinin bu ülkenin gündemini esir almasına müsaade etmez." diyen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:'Seçim meydanları şiddeti kabul etmez'Seçim meydanlarında tartışmaların olabileceğine değinen Varank, ancak siyaset meydanında çatışmanın ve şiddetin asla olmaması gerektiğini bildirdi.Dün Bursa Kent Meydanında bir olay yaşandığını kaydeden Mustafa Varank, "Bizim mobil aracımızın bulunduğu yerde vatandaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul mitingini izlediği yerde HDP'li, Yeşil Sol Partili birtakım insanlar bizim arkadaşlarımıza saldırdılar. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan da seçim otobüsüne saldırı olduğunu açıkladı" dedi.Erzurum'da birtakım olaylar yaşandığını ve seçim meydanlarının şiddeti kabul etmeyeceğini vurgulayan Varank, "Bu şiddete karşıyız. Asla ve kata kim yapıyorsa, kimden geliyorsa şiddet kabul edilmez ama şiddet kim yaparsa yapsın karşı çıkmamız lazım. Bakınız Kent Meydanında bize bir saldırı olduğunda bu koalisyonun ortaklarından en azından biz de bir açıklama beklerdik. 'Ya üzüldük, geçmiş olsun mesajı' beklerdik. CHP'nin il başkanından, İYİ Parti'nin il başkanından, DEVA'nın il başkanından. Bunlardan hiç ses çıkıyor mu? Çıkmıyor" ifadelerini kullandı.Bakan Varank, konuşmasını şöyle tamamladı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/15/1070028164_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_29107b59ac75f51fe9b7dbf30eee4f17.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mustafa varank, şiddet, seçim, ekrem imamoğlu
mustafa varank, şiddet, seçim, ekrem imamoğlu

Bakan Varank: Kent Meydanı'nda bize saldırı olduğunda 'ya üzüldük, geçmiş olsun mesajı' beklerdik

17:46 08.05.2023 (güncellendi: 17:47 08.05.2023)
© İHA / ABDULLAH ÇİBİRSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2023
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR
Abone olTelegram
Bursa'da kalabalığa hitap eden Bakan Varank "Şiddete karşıyız. Asla ve kata kim yapıyorsa, kimden geliyorsa şiddet kabul edilmez ama şiddet kim yaparsa yapsın karşı çıkmamız lazım. Kent Meydanında bize bir saldırı olduğunda bu koalisyonun ortaklarından en azından biz de bir açıklama beklerdik. 'Ya üzüldük, geçmiş olsun mesajı' beklerdik" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şiddete karşı olduklarını belirterek, "Asla ve kata kim yapıyorsa, kimden geliyorsa şiddet kabul edilmez ama şiddet kim yaparsa yapsın karşı çıkmamız lazım. Bakınız Kent Meydanında bize bir saldırı olduğunda bu koalisyonun ortaklarından en azından biz de bir açıklama beklerdik. 'Ya üzüldük, geçmiş olsun mesajı' beklerdik" şeklinde konuştu.
Varank, 21 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'ye hizmet ettiklerini, yatırımlar yaptıklarını ve vatandaşları hak ettiği imkanlarla buluşturduklarını anlattı.
14 Mayıs'tan sonra da aynı şevk ve heyecanla buna devam etmek istediklerini söyleyen Bakan Varank, muhalefetin, AK Parti'nin üretim, yatırım ve projelerine hep karşı çıktığını dile getirdi.
Varank, "Ne zaman bir iş yapmaya kalksak, bir yatırım yapmaya kalksak, bir proje üretmeye kalksak hep bizim karşımıza dikildiler. 'Yaptırmayız. Bu iş olmaz' dediler, karşı çıktılar. Biz onlara tabii ki aldırış etmedik. Biz bu millete sevdamızla üretmeye, çalışmaya devam ettik. Hamdolsun şimdiye kadar hem Bursamızı hem Türkiye'yi en güzel eserlerle buluşturduk, kavuşturduk" dedi.
Varank, muhalefetin dediklerini dikkate alsalardı Türkiye'nin otomobili Togg ile şehir hastaneleri ve birçok projenin gerçekleşmeyeceğini ifade ederek, hizmet kervanının devam etmesi için 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar en güçlü şekilde desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
Bakan Varank, "Ben sizlerden söz almak istiyorum. 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızı en güçlü şekilde tekrar cumhurbaşkanı yapmaya var mıyız? Sayın Cumhurbaşkanımız Allah'ın izniyle takımın kaptanı olacak. O kaptan köşkünde oturacak ama onun takım arkadaşlarını da desteklemeniz lazım. Onun ekip arkadaşlarını yalnız bırakmamanız lazım. Cumhur İttifakı'nı Meclis'te çoğunluğa getirmeniz lazım. Eğer onu başarırsak Meclis'te de çoğunluğumuz olursa evvelallah bizim önümüz açık. Bizi kimse durduramaz" diye konuştu.

'Aziz milletimiz bu ülkede teröre tekrar müsaade etmez'

Millet İttifakı'nın seçimi kazanabilmek için "terör örgütleriyle kirli pazarlıklar yaptığını" ifade eden Varank, "PKK'yla pazarlık yapıyorlar. FETÖ'yle pazarlık yapıyorlar. PKK'nın Kandil'deki sözde liderleri her gün açıklama yapıyor. '14 Mayıs'tan sonra İmralı'nın kapılarını kıracağız' diyorlar. '14 Mayıs'tan sonra hapishanedeki teröristleri dışarı çıkaracağız' diyorlar. '14 Mayıs'tan sonra bu ülkeye özerklik getireceğiz' diyorlar" değerlendirmesini yaptı.
"Peki bunu kime güvenerek diyorlar? Kılıçdaroğlu'na güvenerek bunları söylüyorlar ama aziz milletimiz bu ülkede teröre tekrar müsaade etmez. Terör örgütlerinin bu ülkenin gündemini esir almasına müsaade etmez." diyen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İnşallah 14 Mayıs'ta o terör örgütlerinin iddialarını, terör örgütlerinin talepleriyle beraber o yedili koalisyonu Allah'ın izniyle tarihin çöplüğüne gönderecek. Bundan sonra eski Türkiye kalıntılarını biz bu ülkede görmeyeceğiz. Başka bir Türkiye olacak. Yeni bir ufuk açılacak. AK Parti olarak 21 yıldır vesayet odakları ve farklı alanlara sirayet etmiş terör örgütleriyle mücadele ettik. Bunu yaparken vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve hizmetleri asla göz ardı etmedik. Bu ülkeyi kalkındıracak hamleleri asla göz ardı etmedik. Bu ülkeyi kalkındırmak istiyorsak, bunu yapmanın yolu katma değerli işler yapmaktan geçiyor. Türkiye'nin artık teknolojide ve sanayide lider olmasından geçiyor. Bunun yolu da karada Togg'u yapmaktan, denizde TCG Anadolu'yu yapmaktan, uzayda İMECE Uydusunu yapmaktan geçiyor. Biz bunları yaptıkça Allah'ın izniyle ekmeğimizi büyüteceğiz. Ekmeğimizi büyüttükçe vatandaşımızın refahını da arttıracağız. Çok daha müreffeh, çok daha aydınlık günleri hep beraber inşa edeceğiz."

'Seçim meydanları şiddeti kabul etmez'

Seçim meydanlarında tartışmaların olabileceğine değinen Varank, ancak siyaset meydanında çatışmanın ve şiddetin asla olmaması gerektiğini bildirdi.
Dün Bursa Kent Meydanında bir olay yaşandığını kaydeden Mustafa Varank, "Bizim mobil aracımızın bulunduğu yerde vatandaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul mitingini izlediği yerde HDP'li, Yeşil Sol Partili birtakım insanlar bizim arkadaşlarımıza saldırdılar. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan da seçim otobüsüne saldırı olduğunu açıkladı" dedi.
Erzurum'da birtakım olaylar yaşandığını ve seçim meydanlarının şiddeti kabul etmeyeceğini vurgulayan Varank, "Bu şiddete karşıyız. Asla ve kata kim yapıyorsa, kimden geliyorsa şiddet kabul edilmez ama şiddet kim yaparsa yapsın karşı çıkmamız lazım. Bakınız Kent Meydanında bize bir saldırı olduğunda bu koalisyonun ortaklarından en azından biz de bir açıklama beklerdik. 'Ya üzüldük, geçmiş olsun mesajı' beklerdik. CHP'nin il başkanından, İYİ Parti'nin il başkanından, DEVA'nın il başkanından. Bunlardan hiç ses çıkıyor mu? Çıkmıyor" ifadelerini kullandı.
Bakan Varank, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Başka bir hadise olduğunda herkesi neredeyse 'Sen açıklama yapmadın' diye tehdit etmeye başlıyorlar. Onun için şiddete karşıyız ama ikiyüzlülüğe karşıyız. Bize bir saldırı olduğunda da bir zahmet siz de bunun karşısında durun. Bizim yanımızda yer alın. Şimdi otobüslerin taşlanmasından bahsedenler 2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın otobüsü Hopa'da taşlandığında neredeydi bu arkadaşlar? Kemal Kılıçdaroğlu o zaman ne açıklama yaptı biliyor musunuz? 'Rüzgar eken fırtına biçer' dedi. Siz o açıklamaları yapacaksınız. Şimdi 'Şiddete karşıyız' diyeceksiniz. Onun için ikiyüzlülüğe gerek yok. Hep beraber şiddete karşı olalım ama ayrımcılık olmasın. Biz de bu manada Bursa'da başımıza gelen bu elim hadisede işte buradaki arkadaşlardan en azından bir 'geçmiş olsun' mesajı bekliyoruz. 'Biz şiddete karşıyız' mesajı bekliyoruz ama hala ses, seda yok. Biz bunlara aldırış etmeyeceğiz. Biz yolumuza devam edeceğiz ve inşallah büyük, güçlü Türkiye'yi doğru adamla inşa edeceğiz
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала