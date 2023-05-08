https://sputniknews.com.tr/20230508/bakan-mahmut-ozer-45-bin-ogretmenin-yuzde-52si-deprem-bolgesine-1070761779.html

Bakan Mahmut Özer: 45 bin öğretmenin yüzde 52'si deprem bölgesine

Bakan Mahmut Özer: 45 bin öğretmenin yüzde 52'si deprem bölgesine

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün 45 bin öğretmen ataması gerçekleştirileceğini açıkladı. Ataması yapılan öğretmenlerin yüzde 52'sinin deprem bölgesine... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T08:05+0300

2023-05-08T08:05+0300

2023-05-08T08:27+0300

2023 türkiye seçimleri

mahmut özer

milli eğitim bakanlığı

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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 8 Mayıs pazartesi günü 45 bin öğretmen atanacağını, yüzde 52'sinin ise deprem bölgesine atanacağını açıkladı. Özer, deprem bölgesindeki eğitime yönelik son durumu da paylaştıMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, aralarında Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın da olduğu medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı. 45 bin öğretmenin yüzde 52’sinin deprem bölgesine olacağını belirterek, "Deprem sonrasında okulları açmasaydık hızlıca normalleştiremezdik" dedi.Deprem bölgesine tersine göç başladığını dile getiren Özer, "Deprem nedeniyle başka illere naklini aldıran 70 bine yakın öğrencimiz, eğitimin normalleşmesi ile birlikte tekrar bölgesine kaydını aldırarak geri döndü. Günde 3-4 bin artışa geçildi" diye konuştu.Göreve geldiği tarihten itibaren belli konulara odaklandığını kaydeden Özer, “Önüme koyduğum tüm hedefleri gerçekleştirmenin memnuniyeti içerisindeyim” diyerek şunları söyledi:“Mesleki eğitim ile ilgili yaptığımız kanun değişikliği ile mesleki eğitimde çırak kalfa sayısı bir yıl önce 159 bindi, şu anda 1 milyon 400 bini geçti. Türkiye'nin dört bir yanında mesleki eğitim merkezlerini görünce mesleki eğitimle ilgili problemlerin çözüldüğünü görüyorsunuz. Bu, kadınlar için de çok önemli, çünkü 159 binin 39 bini kadın iken şu anda kadın sayısı 443 bin ve bu kadınlarımız on sekiz yaş üzeri…"

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mahmut özer, milli eğitim bakanlığı