https://sputniknews.com.tr/20230508/amasyada-deprem-1070792729.html
Amasya'da deprem
Amasya'da deprem
AFAD, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T17:21+0300
2023-05-08T17:21+0300
2023-05-08T17:21+0300
türkiye
amasya
deprem
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AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 16:41'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin derinliği 7.11 km olarak açıklandı.
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amasya, deprem
Amasya'da deprem
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AFAD, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 16:41'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.11 km olarak açıklandı.