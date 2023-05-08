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Amasya'da deprem
Amasya'da deprem
AFAD, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
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AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 16:41'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin derinliği 7.11 km olarak açıklandı.
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amasya, deprem
amasya, deprem

Amasya'da deprem

17:21 08.05.2023
© AAdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2023
© AA
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AFAD, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 16:41'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.11 km olarak açıklandı.
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