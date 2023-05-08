https://sputniknews.com.tr/20230508/amasyada-deprem-1070792729.html

Amasya'da deprem

Amasya'da deprem

AFAD, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T17:21+0300

2023-05-08T17:21+0300

2023-05-08T17:21+0300

türkiye

amasya

deprem

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AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 16:41'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin derinliği 7.11 km olarak açıklandı.

türkiye

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