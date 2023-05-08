https://sputniknews.com.tr/20230508/aksener-11-bin-koy-okuluna-100-bin-ogretmen-atayacagiz-1070761111.html
Akşener: 11 bin köy okuluna 100 bin öğretmen atayacağız
Akşener: 11 bin köy okuluna 100 bin öğretmen atayacağız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimi kazanmaları halinde 11 bin köy okulunu açıp 2 yıl içinde 100 bin öğretmen atayacaklarını söyledi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T06:39+0300
2023-05-08T06:39+0300
2023-05-08T06:39+0300
2023 türkiye seçimleri
meral akşener
öğretmen
öğretmen atamaları
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Partisince Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Başbakan Meral" sloganlarıyla çıktığı kürsüde, seçmeni "velinimet" ve "patron" olarak gördüklerini söyledi.Partililerden bir oyu İYİ Parti'ye diğer oyu Kemal Kılıçdaroğlu'na atması için seçmenleri ikna etmesini isteyen Akşener, "Uzaklaşan değil kucaklaşan bir Türkiye için bir oy Kemal'e bir oy Meral'e." dedi.Akşener şöyle konuştu:"Açacağımız 11 bin köy okuluna 2 yıl içinde 100 bin öğretmen atayacağız. Gençler köylere gidip öğretmenlik yapacaklar. Daha sonra 150 bin öğretmen atayacağız, 22 bin köy okulunu açmış olacağız. Tarımla ilgili girdiler, üreticiye baştan verilecek. Kredi kooperatiflerindeki kredi borçları yapılandırılacak. Havza bazlı tarım yapacağız, ekilecek ürünler önceden ilan edilecek."
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MIA „Rosiya Segodnya“
meral akşener, öğretmen, öğretmen atamaları
meral akşener, öğretmen, öğretmen atamaları
Akşener: 11 bin köy okuluna 100 bin öğretmen atayacağız
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimi kazanmaları halinde 11 bin köy okulunu açıp 2 yıl içinde 100 bin öğretmen atayacaklarını söyledi.
Partisince Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Başbakan Meral" sloganlarıyla çıktığı kürsüde, seçmeni "velinimet" ve "patron" olarak gördüklerini söyledi.
Partililerden bir oyu İYİ Parti'ye diğer oyu Kemal Kılıçdaroğlu'na atması için seçmenleri ikna etmesini isteyen Akşener, "Uzaklaşan değil kucaklaşan bir Türkiye için bir oy Kemal'e bir oy Meral'e." dedi.
"Açacağımız 11 bin köy okuluna 2 yıl içinde 100 bin öğretmen atayacağız. Gençler köylere gidip öğretmenlik yapacaklar. Daha sonra 150 bin öğretmen atayacağız, 22 bin köy okulunu açmış olacağız. Tarımla ilgili girdiler, üreticiye baştan verilecek. Kredi kooperatiflerindeki kredi borçları yapılandırılacak. Havza bazlı tarım yapacağız, ekilecek ürünler önceden ilan edilecek."