https://sputniknews.com.tr/20230508/ak-partili-conkardan-abdnin-s-400leri-ukraynaya-verin-cikisina-yanit-turkiyede-valiniz-yok-1070772557.html

AK Partili Çonkar’dan ABD’nin S-400’leri Ukrayna’ya verin çıkışına yanıt: Türkiye’de valiniz yok

AK Partili Çonkar’dan ABD’nin S-400’leri Ukrayna’ya verin çıkışına yanıt: Türkiye’de valiniz yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'den S-400'leri Ukrayna'ya göndermesini istediğini ancak bunu reddettiklerini açıkladı. AK Parti İstanbul... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T12:35+0300

2023-05-08T12:35+0300

2023-05-08T12:35+0300

görüş

türkiye

rusya

abd

ukrayna

ukrayna krizi

s-400

s-400 hava savunma sistemleri

mevlüt çavuşoğlu

ahmet berat çonkar

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Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında S-400'lere ilişkin açıklamalarda bulundu.S-400'lerle ilgili ABD'nin çeşitli teklifler sunduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Bunun kontrolünü bize verin, başka yere verin gibi, doğrudan bizim egemenliğimizi ilgilendiren tekliflerde bulundu. Nerede kaldı bizim bağımsızlığımız, egemenliğimiz?" dedi.ABD'nin Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'leri Ukrayna'ya göndermesini teklif ettiğini aktaran Çavuşoğlu ayrıca, "ABD, S-400'leri Ukrayna'ya gönderir misiniz dedi, biz olmaz dedik" ifadelerini kullandı.27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar, bu konuda Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Egemenliğe müdahale boyutu var. Siz bir uydu devlet statüsüne indirgeniyorsunuz. Orada bir otorite devlet var ve Türkiye gibi bir ülkeye en stratejik ve önemli kararlarında yönetiyor. Bu bağımlılık ya da manda yönetimi altına girmiş olmak gibi bir şey olur. Türkiye’de ABD’nin valisi yok, burayı ABD’nin eyalet valisi yönetmiyor. Bu açından çok vahim bir teklif” ifadelerini kullandı. Çonkar, şunları ekledi:‘Bizim milli güvenliğimiz her şeyin üzerindedir’‘Ülkelerin kendi aralarında verdikleri kararlar Türkiye’yi bağlamaz’Bir yandan da ABD’nin Türkiye’nin Rusya’ya yönelik Batı tarafından uygulanan yaptırımlara katılması yönünde baskıları sürüyor. Çonkar, bu konuda ise şunları söyledi:Ukrayna’na silah satışları: ‘Hassas bir politika anlaşılması zor’Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında önemli bir arabulucu görevi üstleniyor. Bu süreçte önemli toplantılara ev sahipliği yapıldı ve her iki ülke ile de ilişkiler eşit temelde yürütülüyor. Ancak bir yandan da Türkiye’den bazı savunma sanayii şirketleri Ukrayna’ya çeşitli sistem ve silah satışlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu durumun Türkiye’nin tarafsızlığını riske attığına dair değerlendirmeler yapılıyor.AK Partili Çonkar, bu konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Türkiye öncelikle kendi güvenliğini ve milli çıkarlarını korumak zorunda. Bu süreçte iki komşumuzun ihtilafından rahatsızız. Bu bizi de olumsuz etkiliyor ama bu ilişkileri yürütürken hem Rusya hem de Ukrayna ile kendi milli çıkarlarımız doğrultusunda da adımlar atabiliriz. Mesela Rusya ile nükleer santral projemiz var, buna çok önem vererek devam ettiriyoruz. Mesela Ukrayna ile savunma sanayi işbirliğimiz var bunun bozulmasını, Türkiye’yi olumsuz etkilemesini istemiyoruz” diyerek şunları ekledi:

rusya

ukrayna

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