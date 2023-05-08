https://sputniknews.com.tr/20230508/ak-parti-istanbul-il-baskani-kabaktepeden-millet-ittifakina-berberli-gonderme-1070805620.html

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Millet İttifakı'na 'berberli' gönderme

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Millet İttifakı'na 'berberli' gönderme

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından Millet İttifakı'na 'berber' göndermesi yaptığı bir video paylaştı. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

millet ittifakı

cumhur ittifakı

berber

6'lı masa

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Millet İttifakı'na 'berber' göndermesi yaptı. Kabaktepe'nin 'Berber önemli...' notuyla paylaştığı videoda, "Burası çoklu kuaför dükkanı. Burada birbirinden farklı tam 8 kuaför tarafından hizmet alırsınız. Bu da bildiğiniz, güvendiğiniz kuaför dükkanı. Senin tercihin hangisi?" ifadeleri yer aldı.

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millet ittifakı, cumhur ittifakı, berber, 6'lı masa