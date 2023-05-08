https://sputniknews.com.tr/20230508/ak-parti-istanbul-il-baskani-kabaktepeden-millet-ittifakina-berberli-gonderme-1070805620.html
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Millet İttifakı'na 'berberli' gönderme
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Millet İttifakı'na 'berberli' gönderme
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından Millet İttifakı'na 'berber' göndermesi yaptığı bir video paylaştı. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T23:43+0300
2023-05-08T23:43+0300
2023-05-08T23:43+0300
2023 türkiye seçimleri
millet ittifakı
cumhur ittifakı
berber
6'lı masa
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Millet İttifakı'na 'berber' göndermesi yaptı. Kabaktepe'nin 'Berber önemli...' notuyla paylaştığı videoda, "Burası çoklu kuaför dükkanı. Burada birbirinden farklı tam 8 kuaför tarafından hizmet alırsınız. Bu da bildiğiniz, güvendiğiniz kuaför dükkanı. Senin tercihin hangisi?" ifadeleri yer aldı.
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millet ittifakı, cumhur ittifakı, berber, 6'lı masa
millet ittifakı, cumhur ittifakı, berber, 6'lı masa
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Millet İttifakı'na 'berberli' gönderme
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından Millet İttifakı'na 'berber' göndermesi yaptığı bir video paylaştı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Millet İttifakı'na 'berber' göndermesi yaptı.
Kabaktepe'nin 'Berber önemli...' notuyla paylaştığı videoda, "Burası çoklu kuaför dükkanı. Burada birbirinden farklı tam 8 kuaför tarafından hizmet alırsınız. Bu da bildiğiniz, güvendiğiniz kuaför dükkanı. Senin tercihin hangisi?" ifadeleri yer aldı.