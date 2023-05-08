https://sputniknews.com.tr/20230508/ahmet-hakan-gercekten-kadersizsin-talihsizsin-magdursun-mazlumsun-chp-1070763185.html
Ahmet Hakan: Gerçekten kadersizsin, talihsizsin, mağdursun, mazlumsun CHP
Ahmet Hakan: Gerçekten kadersizsin, talihsizsin, mağdursun, mazlumsun CHP
Ahmet Hakan, CHP'nin oylarını artırmak maksadı ile ittifak yaptığı partiler sebebiyle oy kaybettiğine dikkat çekti. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T09:31+0300
2023-05-08T09:31+0300
2023-05-08T09:45+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ittifak
ahmet hakan
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin seçim stratejisini eleştirdi.Ahmet Hakan bugünkü yazısında CHP'nin oy kaybettiğini iddia etti:
https://sputniknews.com.tr/20230505/yapicioglu-eger-turkiyenin-100-yil-geriye-gitmesini-istemiyorsaniz-chp-zihniyetine-yol-vermeyin-1070689487.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ittifak, ahmet hakan
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ittifak, ahmet hakan
Ahmet Hakan: Gerçekten kadersizsin, talihsizsin, mağdursun, mazlumsun CHP
09:31 08.05.2023 (güncellendi: 09:45 08.05.2023) Abone ol
Ahmet Hakan, CHP'nin oylarını artırmak maksadı ile ittifak yaptığı partiler sebebiyle oy kaybettiğine dikkat çekti.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin seçim stratejisini eleştirdi.
Ahmet Hakan bugünkü yazısında
CHP'nin oy kaybettiğini iddia etti:
"Milliyetçilerden oy tırtıklasın diye ittifaka aldığın parti, senden oy tırtıklamaya çalışıyor. AK Parti’den oy tırtıklasınlar diye ittifaka aldığın partiler, seni gözüne kestirmiş. Sağdan oy tırtıklasınlar diye ittifakına aldığın partiler, seni tırtıklıyor. Gerçekten kadersizsin CHP. Gerçekten talihsizsin CHP. Gerçekten mağdursun. Gerçekten mazlumsun."