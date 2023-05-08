Ahmet Hakan: Gerçekten kadersizsin, talihsizsin, mağdursun, mazlumsun CHP

"Milliyetçilerden oy tırtıklasın diye ittifaka aldığın parti, senden oy tırtıklamaya çalışıyor. AK Parti’den oy tırtıklasınlar diye ittifaka aldığın partiler, seni gözüne kestirmiş. Sağdan oy tırtıklasınlar diye ittifakına aldığın partiler, seni tırtıklıyor. Gerçekten kadersizsin CHP. Gerçekten talihsizsin CHP. Gerçekten mağdursun. Gerçekten mazlumsun."