https://sputniknews.com.tr/20230508/abdde-ormanda-bulunan-230-kiloluk-makarnanin-gizemi-cozuldu-1070782311.html

ABD’de ormanda bulunan 230 kiloluk makarnanın gizemi çözüldü

ABD’de ormanda bulunan 230 kiloluk makarnanın gizemi çözüldü

ABD New Jersey'de geçen hafta bir nehir yatağında bulunan kilolarca makarnanın nereden geldiği belli oldu. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T14:45+0300

2023-05-08T14:45+0300

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abd

new jersey

makarna

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ABD'nin New Jersey eyaletinde geçen hafta nehir yatağında bulunan ve ülke basınında gündem olan yaklaşık 230 kiloluk makarnanın gizemi açıklığa kavuştu. Keith Rost adlı bir kişi makarnaların komşusu tarafından 'annesinin ölümünün ardından atılmış olabileceğini' açıkladı. Rost'un anlattıklarına göre annesiyle birlikte yaşayan adam, annesinin ölümü üzerine evi satışa çıkardı ve temizlerken 15 el arabasını doldurmaya yetecek miktarda makarna buldu: "Ailesinin evini boşaltmaya çalıştığını, makarnaların da muhtemelen koronavirüs zamanında stoklandığını düşünüyorum. O nesille alakalı bir şey. Benim büyükanne ve büyükbabamın da sırf güvende hissetmek için her zaman bir dolap dolusu biriktirdiği konserve ve makarnası vardı."Bölge yetkilileri makarnaları kimin döktüğünü öğrendiklerini ama olayın dikkat çekmesi üzerine bunu kimseye açıklamayacaklarını belirtti.

new jersey

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abd, new jersey, makarna