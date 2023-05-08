https://sputniknews.com.tr/20230508/abdde-ormanda-bulunan-230-kiloluk-makarnanin-gizemi-cozuldu-1070782311.html
ABD’de ormanda bulunan 230 kiloluk makarnanın gizemi çözüldü
ABD’de ormanda bulunan 230 kiloluk makarnanın gizemi çözüldü
ABD New Jersey'de geçen hafta bir nehir yatağında bulunan kilolarca makarnanın nereden geldiği belli oldu. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T14:45+0300
2023-05-08T14:45+0300
2023-05-08T14:57+0300
dünya
abd
new jersey
makarna
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ABD'nin New Jersey eyaletinde geçen hafta nehir yatağında bulunan ve ülke basınında gündem olan yaklaşık 230 kiloluk makarnanın gizemi açıklığa kavuştu. Keith Rost adlı bir kişi makarnaların komşusu tarafından 'annesinin ölümünün ardından atılmış olabileceğini' açıkladı. Rost'un anlattıklarına göre annesiyle birlikte yaşayan adam, annesinin ölümü üzerine evi satışa çıkardı ve temizlerken 15 el arabasını doldurmaya yetecek miktarda makarna buldu: "Ailesinin evini boşaltmaya çalıştığını, makarnaların da muhtemelen koronavirüs zamanında stoklandığını düşünüyorum. O nesille alakalı bir şey. Benim büyükanne ve büyükbabamın da sırf güvende hissetmek için her zaman bir dolap dolusu biriktirdiği konserve ve makarnası vardı."Bölge yetkilileri makarnaları kimin döktüğünü öğrendiklerini ama olayın dikkat çekmesi üzerine bunu kimseye açıklamayacaklarını belirtti.
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abd, new jersey, makarna
ABD’de ormanda bulunan 230 kiloluk makarnanın gizemi çözüldü
14:45 08.05.2023 (güncellendi: 14:57 08.05.2023) Abone ol
ABD New Jersey'de geçen hafta bir nehir yatağında bulunan kilolarca makarnanın nereden geldiği belli oldu.
ABD'nin New Jersey eyaletinde geçen hafta nehir yatağında bulunan ve ülke basınında gündem olan yaklaşık 230 kiloluk makarnanın gizemi açıklığa kavuştu.
Keith Rost adlı bir kişi makarnaların komşusu tarafından 'annesinin ölümünün ardından atılmış olabileceğini' açıkladı.
Rost'un anlattıklarına göre annesiyle birlikte yaşayan adam, annesinin ölümü üzerine evi satışa çıkardı ve temizlerken 15 el arabasını doldurmaya yetecek miktarda makarna buldu: "Ailesinin evini boşaltmaya çalıştığını, makarnaların da muhtemelen koronavirüs zamanında stoklandığını düşünüyorum. O nesille alakalı bir şey. Benim büyükanne ve büyükbabamın da sırf güvende hissetmek için her zaman bir dolap dolusu biriktirdiği konserve ve makarnası vardı."
Bölge yetkilileri makarnaları kimin döktüğünü öğrendiklerini ama olayın dikkat çekmesi üzerine bunu kimseye açıklamayacaklarını belirtti.