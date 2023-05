https://sputniknews.com.tr/20230508/abd-ve-kanadada-turkiyedeki-14-mayis-secimleri-icin-oy-kullanma-islemi-tamamlandi-1070761907.html

ABD ve Kanada'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı

ABD ve Kanada'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T08:27+0300

ABD'nin en batısındaki Los Angeles ve Kanada'nın Vancouver şehirlerinde bulunan sandıkların yerel saatle 21.00'de kapanmasıyla Kuzey Amerika'daki oy verme işlemi tamamlandı.ABD'de, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinin yanı sıra New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve Houston Başkonsolosluklarında Türk vatandaşları 9 gün boyunca oy kullanma imkanı buldu.New York Başkonsolosluğu görev bölgesinde bu yıl ilk defa, Türkevi'nin dışında New Jersey ve Long Island'da 29 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde açılan ilave sandık merkezleriyle, merkeze uzak bölgedeki vatandaşların oy kullanımı kolaylaştırıldı.New York'taki Başkonsolosluk binasına gelemeyen vatandaşlar için kurulan ilave sandık merkezlerinde yoğun ilgiden dolayı uzun kuyruklar oluştu.ABD ve Kanada'daki Türk vatandaşları, 29 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde 09.00-21.00 saatlerinde istedikleri gün oylarını kullanabilirken, New York Başkonsolosluğunca açılan ilave sandık merkezleri de toplamda iki gün gurbetçi seçmenlere hizmet verdi.Oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konulan oy pusulaları, Türk Hava Yolları ile Türkiye'ye taşınarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.YSK verilerine göre, 134 bin 246 kayıtlı seçmen bulunan ABD'de, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde, belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta yeniden sandıklar kurulacak.

