https://sputniknews.com.tr/20230508/abd-ukraynaya-gonderilen-tanklardaki-gizli-techizati-sokecek-1070803320.html
ABD, Ukrayna’ya gönderilen tanklardaki gizli teçhizatı sökecek
ABD, Ukrayna’ya gönderilen tanklardaki gizli teçhizatı sökecek
ABD’nin Ukrayna’ya verme kararı aldığı Abrams tanklarındaki gizli teçhizatı, Rus ordusunun eline geçmesini önlemek amacıyla kaldıracağı kaydedildi. 08.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-08T22:39+0300
2023-05-08T22:39+0300
2023-05-08T22:39+0300
ukrayna krizi
abrams
abd
ukrayna
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USA Today’in haberinde, “Bu güçlü tankların, Rus kuvvetlerinin eline geçebilecek hassas teknolojileri kaldırmak amacıyla değiştirildiği için savaş alanına varması aylar sürecek” ifadeleri kullanıldı.ABD başlarda Ukrayna’ya yeni üretilen Abrams’ları vermeyi planlıyordu, fakat sonra teslimatı hızlandırmak amacıyla bu plandan vazgeçerek ABD Savunma Bakanlığı’nın stoklarındaki tankları verme kararını almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230426/ukraynaya-hangi-ulkeler-silah-tedarik-ediyor-1070239722.html
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ABD, Ukrayna’ya gönderilen tanklardaki gizli teçhizatı sökecek
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ABD’nin Ukrayna’ya verme kararı aldığı Abrams tanklarındaki gizli teçhizatı, Rus ordusunun eline geçmesini önlemek amacıyla kaldıracağı kaydedildi.
USA Today’in haberinde, “Bu güçlü tankların, Rus kuvvetlerinin eline geçebilecek hassas teknolojileri kaldırmak amacıyla değiştirildiği için savaş alanına varması aylar sürecek” ifadeleri kullanıldı.
ABD başlarda Ukrayna’ya yeni üretilen Abrams’ları vermeyi planlıyordu, fakat sonra teslimatı hızlandırmak amacıyla bu plandan vazgeçerek ABD Savunma Bakanlığı’nın stoklarındaki tankları verme kararını almıştı.