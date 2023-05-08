https://sputniknews.com.tr/20230508/ab-rus-petrol-yaptirimlarini-asmaya-calisan-gemilere-erisimi-yasaklamak-istiyor-1070802831.html

‘AB, Rus petrol yaptırımlarını aşmaya çalışan gemilere erişimi yasaklamak istiyor’

‘AB, Rus petrol yaptırımlarını aşmaya çalışan gemilere erişimi yasaklamak istiyor’

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rus petrolüne yönelik yaptırımları atlatmaya çalışan gemilerin, birliğe üye ülkelerin limanlarına girişini yasaklamayı teklif... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T22:25+0300

2023-05-08T22:25+0300

2023-05-08T22:25+0300

ukrayna krizi

rusya

avrupa birliği

petrol

yaptırım

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Bloomberg’in haberine göre AB Komisyonu, 'hileler ve bunlara bağlı çevresel risklerdeki ani artışa' işaret etti.AB Komisyonu’nun teklifinde, Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanını teğet geçmeye çalışan gemilere Avrupa limanlarına girişinin yasaklanması gerektiği ifade edildi.Teklifin yer aldığı 11. yaptırım paketi geçen cuma günü onay için AB ülkelerine sunuldu.Paketin amacı, Rusya’ya uygulanan yaptırımların atlatılmasının etkinliğini azaltmak.

https://sputniknews.com.tr/20230508/ab-rusyaya-yeni-yaptirim-hazirliginda-1070780516.html

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