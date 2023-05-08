https://sputniknews.com.tr/20230508/9-mayis-zafer-gunu-istanbulda-duzenlenen-olumsuz-alay-yuruyusu-ile-kutlandi-1070783968.html

9 Mayıs Zafer Günü, İstanbul’da düzenlenen ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü ile kutlandı

9 Mayıs Zafer Günü, İstanbul’da düzenlenen ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü ile kutlandı

İstanbul’da Nazilere karşı kazanılan 9 Mayıs zaferini kutlamak amacıyla ‘Ölümsüz Alay’ yürüyüşü gerçekleştirildi. Sputnik’e konuşan Toplumsal Diplomasi Derneği... 08.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-08T15:11+0300

2023-05-08T15:11+0300

2023-05-08T15:11+0300

görüş

9 mayıs

9 mayıs zafer bayramı

heybeliada

türkiye

yürüyüş

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2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesinin 78. yıl dönümü, Heybeliada’da kutlandı. Sovyet halkının Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zafer, sadece SSCB'nin bağımsızlığının korunması değil, aynı zamanda Avrupa'nın önemli bir bölümünün faşizmden kurtarılmasının da bir sembolü olarak görülüyor. 9 Mayıs Zafer Bayramı çerçevesinde bir araya gelenler, Rusya Federasyonu’na ve Sovyetler Birliği’ne bağlı bütün ülkeler ile Türkiye’nin de bayrağının taşındığı bir kortej oluşturdu. Değirmenburnu Tabiat Parkı’ndan başlayan yürüyüş, Rus Esirler Anıtı’nda sonlandı. Yürüyüşe bayraklar ve kostümler ile katılan kalabalık, 2. Dünya Savaşı’nda kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını da taşıyarak marşlar eşliğinde Rus Esirler Anıtı’na çiçek bıraktı. Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Beyaz Rusya’nın da çelenk gönderdiği mezarların başında mumlar yakarak dua eden katılımcılar, saygı duruşunda da bulundu. Etkinliğe farklı ülkelerden ve coğrafyalardan aileleriyle birlikte katılan çocuklar şiirler okurken, alaya katılan pek çok kişi de savaşta hayatını kaybeden yakınlarının hikayelerini anlattı.‘Dedelerimiz sadece insanlara karşı değil faşizme karşı da hayatını kaybetti’ Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Toplumsal Diplomasi Derneği Başkanı Rimma Rizayeva, “Her insan için anlamlı olan bir gün. Çünkü dedelerimiz sadece insanlara karşı değil faşizme karşı da hayatını kaybetti ve maalesef bu savaş şimdi de devam ediyor. Faşizme hayır diyoruz ve barış istiyoruz. Ukrayna’yı seviyoruz, aramızda farklı şehirlerden bir çok Ukraynalı da var. Bugün çok özel bir gün, eski Sovyetler Birliği’nden bir çok temsilci de aramızda. Bizim için çok önemli, çocuklarımız da var. Gelecek nesiller de bu kutlamalara devam edecek” ifadelerini kullandı.

heybeliada

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2023

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9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı, heybeliada, türkiye, yürüyüş