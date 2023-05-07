https://sputniknews.com.tr/20230507/ukrayna-kirim-ve-sivastopole-dronelarla-saldirdi-1070739130.html

Ukrayna, Kırım ve Sivastopol’e drone’larla saldırdı

Ukrayna, Kırım ve Sivastopol’e drone’larla saldırdı

Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Ukrayna’nın 10 insansız hava aracının gece Kırım ve Sivastopol’e saldırdığını, söz konusu drone’ların hava savunma ve... 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T11:24+0300

2023-05-07T11:24+0300

2023-05-07T11:24+0300

ukrayna krizi

ukrayna

kırım

sivastopol

rusya

drone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103710/74/1037107418_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_250e0e05a4f71188b9f206c0a6c9895f.jpg

Sivastopol Valisi Razvojayev, “Kırım ile Sivastopol’e gece Ukraynalı naziler tarafından 10’u aşkın insansız hava aracı gönderildi” açıklamasını yaptı.Razvojayev, gece kente saldıran Ukrayna insansız hava araçlarından birisinin denetimini kaybedip ormanlık bir alana düştüğünü, ikincisinin Hersones Burnu yakınlarında denize düştüğünü, birinin de Severniy İskelesi açıklarına düştüğü kaydetti.Sivastopol Valisi, drone’ların saldırıları yüzünden kentte hiçbir binanın hasar görmediğini ekledi.Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmasından beri Rus bölgelerine drone’lar ile pek çok saldırı düzenlendi. Ukrayna insansız hava araçları ile Sivastopol’ü son olarak 29 Nisan’da hedef almıştı. Söz konusu saldırı sırasında Ukrayna drone’larından ikisi Kazaçya Körfezi’nde yer alan petrol tesislerini hedef almıştı.

ukrayna

sivastopol

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, kırım, sivastopol, rusya, drone