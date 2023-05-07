https://sputniknews.com.tr/20230507/ukrayna-kirim-ve-sivastopole-dronelarla-saldirdi-1070739130.html
Ukrayna, Kırım ve Sivastopol’e drone’larla saldırdı
Ukrayna, Kırım ve Sivastopol’e drone’larla saldırdı
Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Ukrayna’nın 10 insansız hava aracının gece Kırım ve Sivastopol’e saldırdığını, söz konusu drone’ların hava savunma ve... 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T11:24+0300
2023-05-07T11:24+0300
2023-05-07T11:24+0300
ukrayna krizi
ukrayna
kırım
sivastopol
rusya
drone
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Sivastopol Valisi Razvojayev, “Kırım ile Sivastopol’e gece Ukraynalı naziler tarafından 10’u aşkın insansız hava aracı gönderildi” açıklamasını yaptı.Razvojayev, gece kente saldıran Ukrayna insansız hava araçlarından birisinin denetimini kaybedip ormanlık bir alana düştüğünü, ikincisinin Hersones Burnu yakınlarında denize düştüğünü, birinin de Severniy İskelesi açıklarına düştüğü kaydetti.Sivastopol Valisi, drone’ların saldırıları yüzünden kentte hiçbir binanın hasar görmediğini ekledi.Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmasından beri Rus bölgelerine drone’lar ile pek çok saldırı düzenlendi. Ukrayna insansız hava araçları ile Sivastopol’ü son olarak 29 Nisan’da hedef almıştı. Söz konusu saldırı sırasında Ukrayna drone’larından ikisi Kazaçya Körfezi’nde yer alan petrol tesislerini hedef almıştı.
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ukrayna, kırım, sivastopol, rusya, drone
ukrayna, kırım, sivastopol, rusya, drone
Ukrayna, Kırım ve Sivastopol’e drone’larla saldırdı
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Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Ukrayna’nın 10 insansız hava aracının gece Kırım ve Sivastopol’e saldırdığını, söz konusu drone’ların hava savunma ve radar harp sistemleri ile devre dışı bırakıldıklarını belirtti.
Sivastopol Valisi Razvojayev, “Kırım ile Sivastopol’e gece Ukraynalı naziler tarafından 10’u aşkın insansız hava aracı gönderildi” açıklamasını yaptı.
Razvojayev, gece kente saldıran Ukrayna insansız hava araçlarından birisinin denetimini kaybedip ormanlık bir alana düştüğünü, ikincisinin Hersones Burnu yakınlarında denize düştüğünü, birinin de Severniy İskelesi açıklarına düştüğü kaydetti.
Sivastopol Valisi, drone’ların saldırıları yüzünden kentte hiçbir binanın hasar görmediğini ekledi.
Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmasından beri Rus bölgelerine drone’lar ile pek çok saldırı düzenlendi. Ukrayna insansız hava araçları ile Sivastopol’ü son olarak 29 Nisan’da hedef almıştı. Söz konusu saldırı sırasında Ukrayna drone’larından ikisi Kazaçya Körfezi’nde yer alan petrol tesislerini hedef almıştı.