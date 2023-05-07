Tarkan: Ne kadar üzücü ki kardeş kardeşe düşman edildi memleketimizde
© AAEkrem İmamoğlu saldırı
© AA
Sanatçı Tarkan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından "Ne kadar üzücü ki kardeş kardeşe düşman edildi memleketimizde. Aynı bayrak altında birbiriyle savaş içinde. Çok yazık" paylaşımında bulundu.
Tarkan Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu'na Erzurum mitingi sırasında düzenlenen taşlı saldırıyla ilgili Ekrem İmamoğlu'na ve Erzurumlulara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Tarkan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Geçmiş olsun Sn. Ekrem İmamoğlu. Geçmiş olsun Erzurumlu vatandaşlar. Yaralananlara acil şifalar dilerim. Ne kadar üzücü ki kardeş kardeşe düşman edildi memleketimizde. Aynı bayrak altında birbiriyle savaş içinde. Çok yazık… Şimdi bu ayıbı düzeltme, buna neden olanlara “dur” deme zamanı. Tekrar “birlik” olma zamanı. Sağduyu, saygı ve sevgiyle"
Geçmiş olsun Sn. Ekrem İmamoğlu. Geçmiş olsun Erzurumlu vatandaşlar.— Tarkan (@tarkan) May 7, 2023
Yaralananlara acil şifalar dilerim.
Ne kadar üzücü ki kardeş kardeşe düşman edildi memleketimizde.
Aynı bayrak altında birbiriyle savaş içinde.
Çok yazık…
Şimdi bu ayıbı düzeltme, buna neden olanlara “dur”…