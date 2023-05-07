https://sputniknews.com.tr/20230507/tarkan-ne-kadar-uzucu-ki-kardes-kardese-dusman-edildi-memleketimizde-1070757832.html

Tarkan: Ne kadar üzücü ki kardeş kardeşe düşman edildi memleketimizde

Tarkan: Ne kadar üzücü ki kardeş kardeşe düşman edildi memleketimizde

Sanatçı Tarkan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından "Ne kadar üzücü ki kardeş kardeşe düşman edildi memleketimizde... 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T23:40+0300

2023-05-07T23:40+0300

2023-05-07T23:40+0300

tarkan

türkiye

seçim

ekrem imamoğlu

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Tarkan Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu'na Erzurum mitingi sırasında düzenlenen taşlı saldırıyla ilgili Ekrem İmamoğlu'na ve Erzurumlulara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Tarkan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

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tarkan, seçim, ekrem imamoğlu